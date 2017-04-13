Başbakan Yıldırım: Milleti bildiği doğru yoldan çeviremezsiniz

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin partisince Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmasına, cihan devleti Osmanlı'nın ilk mimarı Ertuğrul Gazi'yi ve beylikten devlete yürüyüşün öncüsü Osman Gazi'yi rahmetle anarak başladı.

Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin ninesi Hayme Ana'nın vasiyetini alandakilere anlatan Yıldırım, şunları dile getirdi:

"AK Parti iktidarının istikameti de milletin istikametidir. Yürüdüğümüz yol sizin yolunuzdur. Bu milletin bütün renklerine, farklılıklarına aynı sevdayla, muhabbetle bağlıyız. Bir olmanın, birlik olmanın, dirlik içinde yaşamanın derdindeyiz. Beceriksiz, çok parçalı zayıf yönetimler, kendi menfaatini düşünen siyasetçiler geçmişte bu ülkeyi felaketin eşiğine getirdiler. Milleti temsil etmek üzere siyaset yapması gerekenler darbecilerle, vesayetçilerle, baskı odaklarıyla bir araya geldiler. Sadık olmadıkları tek şey millet oldu. Bu kayıp yılları hep beraber yaşadık. Bu yılların bedelini birlikte ödedik. Bu kötü yönetimlerin Türkiye'ye yaptıklarını unutacak mıyız? O beceriksiz iktidarların IMF'ye nasıl teslim olduğunu unuttuk mu? Unutmadık, asla unutmayacağız.

16 Nisan Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak aydınlık yarının müjdecisidir. Geçmişin acı hatıralarına kapıyı sonuna kadar kapatacağız. Bu milletin iyiliğini istemeyen, yalanla, dolanla kafaları bulandıran çevreler olduğunu görüyoruz. Bunların siyasetinde tutarlılık, hedef, proje yok. Sadece iftira, tehdit, karalama var. Bilecik'ten söylüyorum, boşa kürek çekiyorsunuz. Bu millet basiretli bir millet. Bu milleti bildiği doğru yoldan çeviremezsiniz. Bu millet çalışanı da boş konuşanı da bilir."

Milletin güvenini boşa çıkarmamak için yemin ettiklerinin altını çizen Yıldırım, milletle ele ele verdiklerini, ülkeye birçok şey kazandırdıklarını vurguladı.