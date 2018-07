Milletimiz 15 Temmuz’da asil bir duruş sergiledi

Eski Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 15 Temmuz darbe girişiminden günümüze süreci Star için değerlendirdi. Canikli şunları söyledi.



İBRETLİK OLAY



“Tarih boyunca bağımsızlığımıza ve hür yaşama irademize halel getirmek için bu topraklara her dönem farklı fitne tohumları ekilmek istenmiştir. İki yıl önce teşebbüs edilen darbe girişimi de bu fitne tohumlarından birisidir. 2 yıl önce bayrağımızı indirmek, ezanımızı susturmak isteyenler, kardeşlik bağlarımızı koparmak, ülkemizi iç savaş bataklığına sürüklemek isteyenler, bağımsızlık sevdalısı asil milletimiz tarafından tarihe gömülmüştür. Asil milletimiz tüm dünyaya demokrasiye sahip çıkma arzusunu göstermiş ve hür yaşama iradesini bir kez daha ispatlamıştır. 15 Temmuz direnişi milletimizin; demokrasi düşmanlarına, hainlere ve kökeni kim olursa olsun, kaynağı nereden gelirse gelsin tüm fitnecilere karşı tarihi asil bir duruşudur. Demokrasi düşmanlarına karşı milletimizin gösterdiği bu asil duruş, dünya demokrasi tarihinde hiçbir zaman unutulmayacak, nesilden nesile aktarılacak, ders kitaplarına konu olacak ibretlik bir olaydır”



AYNI ACILAR YAŞANMAYACAK



“15 Temmuz gecesi ‘Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet’ için kendisini tanklara, helikopterlere, uçaklara ve mermilere siper eden tüm şehitlerimize ve gazilerimize derin şükranlarımı sunuyorum. 2 yıl önce, gün milli iradeye, demokrasiye, vatana, bayrağa, ezana ve devlete sahip çıkma günüdür diyerek meydanları hainlere teslim etmeyen, bu topraklara namahrem eli değdirmeyen gencinden yaşlısına, kadınından erkeğine, tüm vatan sevdalılarına bir kez daha teşekkür ediyorum. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra AK Parti Hükümeti olarak bir dizi seri önlemler aldık. Aynı acıların tekrar yaşanmaması için kapsamlı reformlara imza attık”



TSK SARSILMAK İSTENDİ



“FETÖ en fazla zararı Türk Silahlı Kuvvetleri’mize vermek istemiştir. Binlerce yıllık köklü geleneğe sahip askeri kurumlarımızı temelden sarsmak istemiştir. Hain örgüt, devletimizin en stratejik noktalarına sızmak için yıllar boyu uğraşmış, hassas planlar yapmış ve uygulamaya almıştır. Mazisi şan ve şerefle dolu Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin türlü hile ve aldatmacalarla içerisine yuvalanan bu hain örgüt bir şeyi hesaba katamamıştır. Asil Milletimizin bu planları yerle bir edeceğini görememişlerdir. İnsanlıktan nasibini almamış eli kanlı FETÖ bu toprakların binlerce yıllık geleneği olan ordu-millet dayanışmasına neşter vurmak istemiştir. Çok şükür ki ordu-millet dayanışması her geçen gün daha da kuvvetlenerek devam etmektedir. Şanlı ordumuzda görev almak için yapılan yoğun başvurularda bu gerçekliği bizzat görmekteyiz. 15 Temmuz hain darbe girişimi ile asker üniformalı hain darbeciler işte bu dayanışmayı da hedef almışlardır. Hainler, bu milletin ordusuna sahip çıkmayacağını sanmışlar ve büyük bir yanılgıya düşmüşlerdir. Bu kutlu ordunun, milletinin duasını yüreğinde hissedeceğini göz ardı etmişler ve yanılmışlardır. Böylece milletimiz hain darbecilerin milletimiz ile ordumuzun arasını açma girişimlerini de bertaraf etmiştir”



DEVLETİN BEKA MESELESİ



FETÖ belasının bir daha geri dönmemek üzere bu ülkeden def edilmesi için yapılan bu mücadele Devletimizin beka meselesidir. Özellikle güvenlik güçlerimiz içerisindeki kripto ve mahrem yapılara karşı operasyonlarımız hız kesmeden devam etmektedir. Örgüt büyük bir bozgun yemiştir. Ama biz rehavete kapılmadan, ilk günkü kararlılıkla bu hainlerle mücadeleye devam ediyoruz. Bu mücadele en önemli hassasiyetlerimizden birisidir ve bu nedenle büyük bir titizlikle yapılmaktadır. Dört bir yanımız istikrarsızlık ve çatışmayla çevrilidir. Böylesine çetin şartlara sahip bir coğrafyada Ülkemiz gücünü korumak zorundadır, daha da güçlü olmak zorundadır”



SAVUNMA YATIRIMLARIMIZ DEVAM EDİYOR



“Türkiye’nin bu ortamda, bölgesinde etkin ve lider konumda bulunması, ordusunun icra ettiği görevlerde milletinin gururu ve bölgesinde barışın teminatı olması en zor koşularda görev yapabilecek iyi eğitimli ve disiplinli personeliyle mümkündür.



Bununla birlikte savunma sanayi yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Yerli ve milli silah ve sistemlerimizle içeride ve dışarıda, ülkemize yönelik her türlü tehdidi ve bu tehditlerin kaynağını yok etme noktasında gücümüz her geçen gün artmaktadır. 2002 yılında 66 savunma sanayi projemiz varken şu an bu proje sayısı 600’e yaklaşmıştır. 2002 yılında savunma sanayinde yerlilik oranı yüzde 18’ler civarındayken bugün bu oranı yüzde 65’ler seviyesinin üstüne çıkarmış durumdayız. Savunma sanayinde çoğunlukla dışa bağımlı 2002 Türkiye’sinden bu noktaya Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyon ve gelecek öngörüsü ile gelinmiştir. Türkiye yerli ve milli silah, araç ve mühimmatlarıyla düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile 15 Temmuz’un diriliş ruhuna adeta bir selam göndermiştir”



MİLLİ ÜRETİM GAYRETİNDEYİZ



“Biz ülkemizin savunmasını başka ülkelerin inisiyatifine bırakmadık. Göreve geldiğimiz günden beri savunma sanayi alanında yerli ve milli üretim için büyük gayret içerisindeyiz. İşte bu büyük gayret olmasa Zeytin Dalı Harekâtını gerçekleştiremezdik. O zaman da 15 Temmuz’da emperyalist odakların maşası olan hain FETÖ’cülere bedeniyle karşı duran şehitlerimize, gazilerimize ve bu yüce millete hakkımızı ödeyemezdik. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile savunma sanayi alanında da özellikle kritik projelerde çok daha hızlı ve doğru kararlar alınacak, savunma sanayi şahlanan Türkiye’nin önemli bir itici gücü olacaktır.



Binlerce yıllık tarihe sahip bu topraklar, kaynağı nereden gelirse gelsin, kimin maşası olursa olsun hiçbir terör örgütüne barınma ve yaşama hakkı vermeyecektir. Yurt içindeki terörle mücadele operasyonlarımız, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı’mız, Kandil Operasyonu’muz bunun en önemli göstergesidir. 15 Temmuz’da, ‘Bu vatan sahipsiz değildir, bu topraklar binlerce yıldır bizimdir’ diyerek, hainleri hezimete uğratan asil milletimize tekrar teşekkürlerimi, tüm şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.