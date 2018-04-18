Milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını böyle izledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından erken seçimlerin 24 Haziran tarihinde yapılacağını duyurdu. Milletvekilleri, Erdoğan'ın açıklamasını TBMM'de ilgiyle izledi.