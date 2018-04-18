Milletvekilleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasını böyle izledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından erken seçimlerin 24 Haziran tarihinde yapılacağını duyurdu. Milletvekilleri, Erdoğan'ın açıklamasını TBMM'de ilgiyle izledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabulünün ardından, basın açıklaması yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki seçimlere ittifak içinde girme konusunda mutabık bulunduğumuz Sayın Bahçeli ile de yaptığımız istişareler neticesinde seçimlerin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılmasına karar verdik." dedi.
Milletvekilleri TBMM'de o anları böyle takip etti...
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