Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, 23 Nisan dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, beraberinde çocuklardan oluşan bir heyet ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti. Aslanlı yolda oluşturulan kortej eşliğinde yürüyen Bakan Yılmaz, mozoleye çelenk bıraktı. Yılmaz, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Misakı Milli Kulesine geçen Yılmaz, Anıtkabir özel defterine şu ifadeleri yazdı:

“Aziz Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 97. kuruluş yıl dönümünü kutlamak ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının coşkusunu paylaşmak üzere çocuklarla birlikte huzurunuzdayız. Bugünün çocuklarının yarınlarımızı inşa edecek nesillerimiz olduğu bilinciyle geleceğimiz olan evlatlarımızı milli ve manevi değerlerine bağlı, evrensel değerlere açık, çağına yön verecek bilgi ve beceriye sahip, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller olarak yetiştirmek ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çocuklara armağan ettiğiniz ve hakimiyetin kayıtsız şartsız millete verildiği bu anlamlı günü milletçe büyük bir gururla kutluyoruz. Ülkemizin milli egemenliğinin ve bağımsızlık mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve temsil ettiği tüm değerlerini nesilden nesile gururla aktaracağız. Ruhun şad olsun.”