Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, herkesin beklediği müjdeyi verdi: Şubat ayında alım yapacağız
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, konuk olduğu Anadolu Ajansı Editör Masası'nda herkesin beklediği müjdeli haberi verdi: Şubat ayında 20 bine yakın öğretmen alımı yapacağız.
- AA
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, kaldırılan TEOG'un yerine gelen yeni sistemi açıkladı. Yılmaz, "Eğitim bölgesi ve sınavsız mahalli yerleştirme sistemini getirdik. Bu sistemde veli ve öğrencimiz adresine en yakın okula yerleştirilecek." dedi.
Konuk olduğu Anadolu Ajansı Editör Masası'nda müjdeli bir haber de veren Bakan Yılmaz, "20 bine yakın öğretmenin alımı için Şubat ayında bir duyuru yapıyoruz. Muhtemelen Mayıs'ta sınavlarını yaparız, Haziran-Temmuz'da da atamasını gerçekleştiririz." ifadelerini kullandı.
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