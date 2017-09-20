Milli Eğitim Bakanı Yılmaz TEOG'la ilgili soruları yanıtlıyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konuşmasından satır başları:

- Mevcut yaşadığımız durumun bir resmini çekelim. Benim de TEOG'dan geçmiş evladım var, TEOG'un ne olduğunu ne olmadığını bilirim. Damdan düşmüşüz.

- 25 yaşına kadar bir sınavdan bir sınava gidiyor. Spor yapabiliyor mu?

- Türkiye'nin şu andaki eğitim seviyesi, geçmiş yıllardan çok çok ileridedir.

18 milyon evladımızın hiçbirisinin kaygı duymasını istemem