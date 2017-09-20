Milli Eğitim Bakanı Yılmaz TEOG'la ilgili soruları yanıtlıyor
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz TEOG'la ilgili soruları yanıtlıyor
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konuşmasından satır başları:
- Mevcut yaşadığımız durumun bir resmini çekelim. Benim de TEOG'dan geçmiş evladım var, TEOG'un ne olduğunu ne olmadığını bilirim. Damdan düşmüşüz.
- 25 yaşına kadar bir sınavdan bir sınava gidiyor. Spor yapabiliyor mu?
- Türkiye'nin şu andaki eğitim seviyesi, geçmiş yıllardan çok çok ileridedir.
18 milyon evladımızın hiçbirisinin kaygı duymasını istemem
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