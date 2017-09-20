Son Dakika Haberleri E-gazete 20Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz TEOG'la ilgili soruları yanıtlıyor

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz TEOG'la ilgili soruları yanıtlıyor

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konuşmasından satır başları:
 
- Mevcut yaşadığımız durumun bir resmini çekelim. Benim de TEOG'dan geçmiş evladım var, TEOG'un ne olduğunu ne olmadığını bilirim. Damdan düşmüşüz.
 
- 25 yaşına kadar bir sınavdan bir sınava gidiyor. Spor yapabiliyor mu? 
 
- Türkiye'nin şu andaki eğitim seviyesi, geçmiş yıllardan çok çok ileridedir.
 18 milyon evladımızın hiçbirisinin kaygı duymasını istemem

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
THY'den bir milyonuncu Moskova-Türkiye yolcusuna sürpriz

THY'den bir milyonuncu Moskova-Türkiye yolcusuna sürpriz

Meksika'da meydana gelen depremin ilk görüntüleri...

Meksika'da meydana gelen depremin ilk görüntüleri...

İOS 11 Türkiye'de yayınlandı

İOS 11 Türkiye'de yayınlandı

Komandolar nefes kesti

Komandolar nefes kesti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA