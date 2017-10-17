Milli güreşçi İldem'e saldırı ile ilgili 2 kişi tutuklandı

2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Cenk İldem’in trafikte yaşanan yol tartışmasının ardından silahla vurulmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 2 kişi, “silahla kasten yaralamak” suçundan tutuklandı.

2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda Olimpiyat oyunlarında bronz madalya kazanan milli sporcu Cenk İldem, geçtiğimiz hafta uğradığı silahlı saldırıda iki bacağından vurularak yaralanmıştı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Muhammed K. ve Alpaslan B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Soruşturma savcılığı, ifadesini aldığı iki şüpheliyi tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. İstanbul 5’inci Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüpheliler, “silahla kasten yaralamak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.