Son Dakika Haberleri E-gazete 17Bugünkü Star

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Milli güreşçi İldem'e saldırı ile ilgili 2 kişi tutuklandı

2016 Rio Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Cenk İldem'i, trafikte yaşanan yol tartışmasının ardından silahla vurarak yaralanması olayında 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazanan milli güreşçi Cenk İldem’in trafikte yaşanan yol tartışmasının ardından silahla vurulmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 2 kişi, “silahla kasten yaralamak” suçundan tutuklandı.  

2016 Rio Olimpiyat Oyunları’nda Olimpiyat oyunlarında bronz madalya kazanan milli sporcu Cenk İldem, geçtiğimiz hafta uğradığı silahlı saldırıda iki bacağından vurularak yaralanmıştı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Muhammed K. ve Alpaslan B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi. Soruşturma savcılığı, ifadesini aldığı iki şüpheliyi tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. İstanbul 5’inci Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan şüpheliler, “silahla kasten yaralamak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Usta TIR şoförünün dar yoldan inanılmaz dönüşü

Usta TIR şoförünün dar yoldan inanılmaz dönüşü

İçinde yumurta haşlanmış suyun faydaları saymakla bitmez

İçinde yumurta haşlanmış suyun faydaları saymakla bitmez

Tabiat yaşamında şaşkınlık içinde bırakan anlar

Tabiat yaşamında şaşkınlık içinde bırakan anlar

Emlak Avcıları programı artık yayınlanmayacak

Emlak Avcıları programı artık yayınlanmayacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA