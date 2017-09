Milli gururumuz İHA 3 bin teröristi etkisiz hale getirdi

Türkiye'nin kendi ürettiği silahlı ve silahsız İnsansız Hava Araçları (İHA), son 5 yıldır terörle mücadelede etkin olarak kullanılıyor. Son 2 yılda 2'li ve 4'lü mühimmat taşıyan silahlı İHA'ların etkin kullanılması sayesinde bölücü terör örgütü militanları saklanacak yer bulamıyor. Savunmanın havadaki gözü konumuna gelen ve hedefleri yüksek irtifadan güdümlü füzelerle 12'den vuran silahlı İHA'lar, terör örgütlerinin korkulu rüyası haline geldi. İHA'lar, terörle mücadelede özellikle son yıllarda Diyarbakır, Tunceli, Bingöl, Muş, Mardin, Hakkari, Şırnak, Siirt, Elazığ, Batman, Bitlis ve Ağrı gibi Doğu ve Gündeydoğu'da bulunan illerin kırsal alanlarındaki zorlu dağlık bölgelerde etkin olarak kullanılıyor. Bugüne kadar doğrudan veya dolaylı olarak İHA'ların 3 bin teröristin etkisiz hale getirilmesinde etkin rol oynadığı biliniyor.

İhlas Haber Ajansı ekibi, silahlı ve silahsız İHA'ların çalışma sistemini yerinde gördü. Geçmiş dönemde terörle mücadelede etkin rol alan personelden seçilen komuta kademesi, titiz bir çalışma ile İHA'ları koordine ederek, hedefleri yerine göre tespit edip güvenlik güçlerine bildiriyor, yerine göre ise silahlı İHA'lar hedefi etkisiz hale getiriyor. İHA Birlik Komutanlığının vazifesinin Jandarma Genel Komutanlığı birliklerinin havadan keşif ve görüntü ihtiyacını karşılamak olduğunu aktaran İHA Birlik Komutanlığı yetkilileri, ”Ayrıca diğer güvenlik güçlerine talepleri doğrultusunda havadan keşif desteği sağlamaktır. Bu faaliyeti gerçekleştirebilmek için tamamı Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve yerli sanayimiz tarafından üretilen milli ve özgün tasarıma ait sınıfında lider, dünyada öncü İHA’lar kullanılmaktadır” dediler.

İHA’ların başta terörle mücadele olmak üzere öncelikle birliklerin istihbarat ihtiyacı doğrultusunda keşif, silahlı versiyonlarının ise istihbari ve operasyonel destek sağlamak maksadıyla kullanıldığını aktaran yetkililer, "İHA’lar son yıllarda navigasyon, iletişim, malzeme ve diğer teknolojik alanlarda yaşanan gelişmeler sayesinde bugün yerine getirdikleri birbirinden farklı görevlere uygun hale gelmişlerdir. İHA’lar büyüklüklerine ve diğer temel özelliklerine göre sınıflandırılmışlardır. Jandarma Genel Komutanlığı olarak oldukça geniş bir İHA envanterine sahibiz. Bu konuda güçlü devletimizi ve aziz milletimizin desteğini almaktan gurur duyuyoruz” diye konuştular.

“Güdümlü füzelerle hedefi 12’den vuruyor”

İHA’ların çok uzun süre havada kaldığına vurgu yapan yetkililer, ”Bu da bizlere uzun süre keşif desteği sağlama imkanı vermektedir. Yüksek irtifalardan detaylı tespit yapabilme imkanı sağlaması ve daha küçük boyutlarda olmasının yanında daha düşük radar izi bıraktıkları için tespit edilebilme oranı düşüktür. Ayrıca silahlı İHA’larımız çok yüksek irtifalardan tamamen yerli ve güdümlü füzelerimizle hedefleri büyük bir başarı ile vurma imkan ve kabiliyetine sahiptir. İHA’lar vazifenin kritik, zamanın kısıtlı ve tehdidin yoğun olduğu görev bölgelerinde etkin olarak kullanılabilmektedir. İHA’lar insanla olan sistemlere göre önemli bir tasarruf sağlamaktadır. İHA’ların diğer hava araçlarına göre fark edilebilme ihtimali daha düşüktür. İnsanlı araçlardaki gibi insana bağlı yorgunluk ya da çalışma saati gibi sınırlar da söz konusu değildir. Elimizdeki sistemler dünyadaki en ileri teknoloji ve en kabiliyetli sistemlerdir. Ülkemiz bu alanlardaki sayılı devletlerden biridir. Günümüzde İHA’lar icra edilen operasyonların en kritik unsularından birini oluşturmaktadır. Operasyonun öncesinde ve başlamasından sonra devamında İHA ile operasyon bölgesinin keşfi yapılmaktadır” şeklinde bilgiler aktardılar.

“Gökyüzündeki gözümüz”

İHA’ların gökyüzündeki gözleri olduğunu anlatan yetkililer, "Bizde terörle mücadele edilen her yerde keşif ve gözetleme faaliyetleri icra etmekteyiz. İcra edilen faaliyetler esnasında tespit edilen hedefler, daha önce de tespit ve teşhis eğitimi almış personel tarafından değerlendirilmektedir. İHA’larımız 24 saat boyunca hedef takibi yapma kabiliyetine sahiptir. Personelimiz tamamen profesyonel ve alanında uzman eğiticiler tarafından yoğun bir programdan geçirilerek eğitilmektedir. Ayrıca simülatörlerle bu eğitim pekiştirilmektedir. Uçuş ekibinde görev alan personel öncesinde terörle mücadele harekatında görev almış komando birliklerinde yeterli süre başarıyla çalışmış ve arazi tecrübesi bulunan, terör örgütü imkan ve kabiliyetini iyi seviyede bilen tecrübeli personel arasından seçilmektedir. Öncelikle İHA’larla başlatılan ve devam eden operasyonlarda hemen hemen hiç şehit ve yaralı verilmemektedir. İHA’ların teröristle mücadele bölgesinde kullanılmasıyla birlikte terör örgütleri üzerinden başta psikolojik baskı oluşturması olmak üzere harekat kabiliyetlerini sınırlandırmış ve anlık tespitleri kolaylaştırılmıştır. İHA’larımızın etkili gözetleme yeteneği ve SİHA’larımızın ise etkili ve nokta atışları terörle mücadele harekatına yeni bir boyut getirmiştir. Göreve başlamalarıyla birlikte terör örgütleri sayısal olarak azalmış ve harekat kabiliyetleri kısıtlanmıştır. Terör örgütü mensuplarının morali bozulmuş, eylem kabiliyeti ve gücü kırılmıştır. Yani arazi yapısının sağladığı gizlenme hakimiyet avantajları ortadan kalkmıştır" dediler.

"Titiz çalışma ile operasyon icra ediliyor"

Yerli tasarım ve üretimde milli İHA’ların dünyadakilerle karşılaştırıldığında performans ve etkinlik açısından en ön safhada yer aldığını vurgulayan yetkililer, "Üretim aşamasında seçkin mühendislerimiz görev almaktadır. İcra edilen görevlerde ise azami titizlikle davranılmaktadır. Her aşama tecrübeli ve kahraman personelimiz görev bilinci ile hareket etmektedir. Görev süresince güvenlik güçleri, istihbarat birimleri ve mülki idari amirleri arasında tam bir iş birliği söz konusudur. Valiler bölgelerinde icra edilecek faaliyetlerde karar verme mekanizmasında en üst makamda yer almaktadırlar. Görevin her aşamasında çok geniş bir koordinasyon ile harekat edilmekte ve görüntüler birçok farklı seviyede izlenerek değerlendirilmektedir. Değişik kaynaklarla doğrulanmakta ve karar verme süreci için birçok bileşen bir araya getirilmektedir. Bazı operasyonlar günlerce süren titiz çalışmaların ardından icra edilmektedir. İHA’lar sahip olduğu keşif, gözetleme, hedef tespiti, izleme ve iletişim yetenekleri gibi imkan ve kabiliyetler bu sistemler için geniş bir kullanma alanı sunmaktadır. İHA’lar aynı zamanda arama kurtarma faaliyetleri, devlet büyüklerinin korunması, toplantı ve gösterilerde emniyet ve asayişin sağlanması, kaçakçılığın önlenmesi, uyuşturucu madde ekim arazilerin tespiti gibi emniyet ve asayişin sağlanması maksadıyla birçok alanda etkin olarak kullanılmaktadır. Hatta bu geniş çalışma alanları trafik düzenlemesi, göç faaliyetleri, sınır güvenliği, deprem, sel gibi afetlerde de hasar tespiti ile yardımın yönlendirilmesi ve nükleer sızıntı tespiti gibi görevleri de ekleyebiliriz. Bizler bu kıymetli sistemlerin terörle mücadele harekatında sağladığı faydaları çok iyi biliyoruz. Bundan dolayı bizler aziz milletimizin emrinde aralıksız, görevinin başında ve terörün her türlüsüyle mücadelenin azim ve kararlılığında olacağız” diye konuştular.