'Referandum Türkiye’nin ilerlemesine katkı sağladı, protestolar normal’

Almanya'daki Müslümanların çıkarlarını korumak için kurulan ilk partilerden Yenilikçilik ve Adalet Birliği'nin (BIG) başkanı Haluk Yıldız, anayasa referandumunun Türkiye’yi siyasi istikrara kavuşturduğunu, halkoylaması sonuçlarının ise ülkenin gelişimi için faydalı olduğunu söyledi.

Sputnik’e konuşan Yıldız, referandum sonuçları ile ilgili protestoların normal bir durum olduğunu belirtti. Yıldız, “Hiçbir toplum, (bir önceki yönetimin sürdüğü) 94 yıl geçtikten sonra sistemdeki değişiklikleri bu kadar kolay hazmedemez. Bu nedenle protestolar olacaktır, ancak zamanla tüm bunların yatışacağını düşünüyorum, mutlaka yatışacak” dedi.

Anayasa reformuna ‘Evet’ diyenlerin çok az farkla zafer kazanmalarını sorun olarak görmediğini söyleyen Yıldız, “Angela Merkel yüzde 41 oy oranıyla seçilmişti, bu da seçmenlerin yüzde 59’unun karşı çıktığını gösteriyor. Ancak hiç kimse bunun (toplumda) bölünme olduğunu söylemiyor” diye konuştu.

Yıldız, halkoylamasının verdiği başlıca mesajının, ‘Arada az fark olduğu için hata yapmamak önemli. Beş yıl sonra durum kökten değişebilir’ olduğunu ileri sürdü.

'ELEŞTİRİLER MESNETLİ, ANCAK MANİPÜLASYON OLMADI'

Manipülasyon iddialarının Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) tarafından doğrulanmadığını kaydeden Yıldız, referanduma sürecini takip eden gözlemcilerin manipülasyon iddialarını ‘propaganda’, seçmenlere baskı uygulandığına dair açıklamaları ise ‘ayrı hikaye' olarak tanımladı.

Referandumun OHAL şartlarında yapılmasını değerlendiren Yıldız, “Bunun iyi olduğunu düşünüyorum, çünkü ilk kez Türkiye’nin güneydoğusunda gerçek oylarımız var. Önceden oradaki insanlar PKK’nın baskısından korkuyordu. Bu kez böyle olmadı, çünkü o bölgeyi ordu kontrol altında tutuyor” dedi.

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Alman basınını eleştiren Yıldız, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Türk hükümetine karşı aktif iftira kampanyaları yürütülüyor” diye konuştu. Medyada yer alan yalan iddialardan ve yanlış haberlerden Almanya’daki Türklerin de zarar gördüğünü belirten Yıldız, Erdoğan taraftarı olarak görülen işadamlarıyla olan anlaşmaların dahi feshedildiğini öne sürdü.

Türkiye’nin geleceği için umutlu olduğunu aktaran Yıldız, yeni reformlarla ‘yargının daha bağımsız hale geldiğini, yasa yapıcılarının ise kendi faaliyetleri üzerine yoğunlaşması gerekeceğini’ belirtti. Yıldız, yargının yasalara onay vermesi için parlamentonun da iyi çalışması gerekeceğini savundu.

Sistem değişikliğindeki zorlukların normal olduğunu söyleyen Yıldız, “Ülke yönetiminin tek bir kişinin eline geçtiği zaman işlerin daha verimli bir şekilde yürüyeceğini düşünüyorum. Türkiye’nin 94 yıllık demokrasi tarihinde 65 seçim yapıldı, kurulan koalisyonlar ülkeye yarardan çok zarar verdi. Yeni süreçte koalisyonlar geride kalacak” ifadelerini kullandı.