Milli Piyade Tüfeği'ne ilişkin bilgileri ABD'ye sızdıran müdürün cezası belli oldu

'Artık önceliğimiz eğitim ve kültür'

Cumhurbaşkan Erdoğan: Devleti kurarken yanlış strateji tercih edildi. Kültür sanatta da sadece, kopya çektik, taklit ettik. 14 yıllık dönemimizde ise iki alanda arzuladığımız seviyeye ulaşamadık; biri eğitim, diğeri kültür sanat.