Milli Piyade Tüfeği'ne ilişkin bilgileri ABD'ye sızdıran müdürün cezası belli oldu
Milli Piyade Tüfeği MPT-76 ve MP-5 silahlarına ilişkin bilgileri ABD'de silah fabrikası sahibi ve MKEK'nin ABD temsilciğini üslenen Kutlay K.'ya sattığı iddiasıyla 29 yıldan 6 aya kadar hapis cezasıyla yargılanan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası eski Genel Müdürü Mustafa Tanrıverdi 12 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.
- DHA
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