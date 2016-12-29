Son Dakika Haberleri E-gazete 29Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Milli Piyade Tüfeği'ne ilişkin bilgileri ABD'ye sızdıran müdürün cezası belli oldu

Milli Piyade Tüfeği MPT-76 ve MP-5 silahlarına ilişkin bilgileri ABD'de silah fabrikası sahibi ve MKEK'nin ABD temsilciğini üslenen Kutlay K.'ya sattığı iddiasıyla 29 yıldan 6 aya kadar hapis cezasıyla yargılanan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKEK) Kırıkkale Silah Fabrikası eski Genel Müdürü Mustafa Tanrıverdi 12 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

  • DHA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 2
  • 2
  • 0
x

Ayrıntılar geliyor..

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
'Hainlik' diyen CHP'liye Bakan Bozdağ'dan sert cevap

"Hainlik" diyen CHP"liye Bakan Bozdağ"dan sert cevap

Efsane futbolcular açıklandı! Listede bir Türk de var

Efsane futbolcular açıklandı! Listede bir Türk de var

Türkiye'nin en büyüğü için geri sayım başladı

Türkiye'nin en büyüğü için geri sayım başladı

Muğla'da iki katlı bir evde yangın çıktı

Muğla'da iki katlı bir evde yangın çıktı

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA