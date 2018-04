Milli Piyango çekilişi bugün yapılacak mı 19 Nisan Milli Piyango (MPİ) çekiliş sonuçları sıralı tam liste mpi.gov.tr Milli Piyango İdaresi (MPİ) 19 Nisan çekiliş sonuçları açıklandı mı? 19 Nisan MPİ çekiliş sonuçları sıralı tam listesi ne zaman açıklanacak? soruların yanıtları beli oldu. Milli Piyango İdaresi her ayın 9, 19 ve 29. gününde piyango çekilişi gerçekleştirmektedir. Yakında 23 Nisan özel çekilişi var. Milli Piyango 23 Nisan çekiliş sonuçlarının açıklanması ile birlikte mpi.gov.tr adresi üzerinden 'bilet sorgulama ekranı' sorulaması yapılacak. Bir önceki 9 Nisan Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi haberimizde. Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği çekiliş sonucu büyük ikramiye Ankara'da bir kişi çıktı. Her ayın 9, 19 ve 29'unda çekilen MPİ sonuçlarını haberimizin içerisinde öğrenebilirsiniz. Çekiliş ile ilgili detayları ve yeni gelişmeleri star.com.tr adresinden de takip edebilirsiniz. 2018 Milli Piyango sayfamızdan her zaman Milli Piyango Sonuçları ekranına ulaşabilir ve bilet numarası üzerinden özel sorgulama yaparak biletinize ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. Amorti çıkan rakamlar ve sıralı tam liste gibi detayların tümüne 2018 Milli Piyango Sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz. Milli Piyango çekiliş sonuçlarını kolayca görüntüleyebilir, kazandığınız ikramiye tutarınızı anında öğrenebilirsiniz. Milli Piyango çekiliş gününe daha geldik. Nitekim normalde her ayın 9, 19 ve 29. günlerde Millii Piyango çekilişi yapılır. Ancak bu ay özel bir gün için özel bir çekiliş yapılacak. 23 Nisan'da Milli Piyango özel çekilişi gerçekleştirilecek.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARINI TIKLA SORGULA!

19 NİSAN MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ NEDEN YOK?



19 Nisan'da Milli piyango çekilişi var mı sorusunun cevabı belli oldu. Bu hafta 19 Nisan'a denk gelen Milli Piyango Çekilişi yapılmayacağı belirtildi. Bunun yerine 4 gün sonra 23 Nisan özel çekilişi gerçekleştirileceği kaydedildi.



23 NİSAN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı özel çekilişinin son kısmı akşam 18.00'de yapılacak. Canlı olarak da izlenebilecek bu kısımda amorti ve büyük ikramiye için çekiliş gerçekleştirilecek. 23 Nisan Milli Piyango sonuçları da bu saatten sonra belli olmuş olacak ve bilet sorgulama ancak bu saatten sonra yapılabilecek.



9 NİSAN MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



9 Nisan Milli Piyango sonuçları belli oldu. Milli Piyango İdaresi'nin gerçekleştirdiği çekiliş sonucu büyük ikramiye Ankara'da bir kişi çıktı. Her ayın 9, 19 ve 29'unda çekilen MPİ sonuçlarını haberimizin içerisinde öğrenebilirsiniz.



Milli Piyango sonuçları belli oldu. 9 Nisan Pazartesi günü çekilen MPİ sonuçları açıklandı ve internet üzerinden yayınlandı. Milli Piyango sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar piyango sonuçlarını sorgulamaya başladı. Bilet alan yurttaşlar MPİ sorgulama ekranına ve sıralı tam listeye ulaşmak istiyor.



z



Tarihli Kazanan Tüm Biletlerin Listesi



Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ANKARA-MERKEZ



2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

054054



200000 TL ikramiye kazanan numaralar

018074



20000 TL ikramiye kazanan numaralar

186128 240404



10000 TL ikramiye kazanan numaralar

306004 421113 480661



5000 TL ikramiye kazanan numaralar

011303 080182 234243 294383 332139 353987

419397 443046 451632 474260



1000 TL ikramiye kazanan numaralar



005133 015927 020578 023035 026327 026406

026543 028195 049743 059967 061363 066245

070502 071093 079759 079818 087363 094794

096939 101607 104264 114368 123550 124312

126275 136354 140815 144166 145032 149280

156106 162155 171876 172483 177313 178160

178828 179648 180320 184703 191346 198819

199537 206932 212485 212851 213026 214009

218178 224015 225350 230387 231450 241110

244002 252713 265316 270208 271080 272392

277986 280733 280762 282857 297067 297998

300056 301433 302148 306828 317203 320101

330367 331444 331772 332128 337946 357544

361820 364425 367401 387045 398423 401324

419863 422489 428010 431128 431150 457035

462038 466789 467590 469253 471277 472610

477141 484527 484904 487984



300 TL ikramiye kazanan numaralar





000750 006706 009840 011188 011538 015032

018968 019906 020284 025149 030668 041939

049633 052034 061776 072621 073652 075404

079606 084112 088018 093091 103437 106744

114167 116351 117116 119752 122284 126666

126671 127218 127231 129442 132992 133199

133925 134332 135129 142581 147309 148745

163115 171015 171110 171229 171532 176358

176642 176870 177735 181589 187511 193408

203780 207117 214549 221627 223398 225532

227655 232649 234533 242095 244870 245455

246312 248592 249554 257119 257964 263493

265603 267551 270110 273716 277872 284023

287231 294010 296805 297026 297893 301010

304939 307796 309373 310316 320323 321096

322125 322893 325376 325541 325997 327121

327784 334264 334577 336656 336857 338122

339168 341439 349624 355272 365738 366243

368082 370921 371499 372115 375487 376924

382863 385939 386089 390730 397149 404678

406873 407280 410893 413190 420513 420637

420914 422664 422908 428427 439633 444331

450863 451641 453140 456989 466528 466556

468336 473117 477002 477583 478777 479267

481483 489879 490565 493870 494495 497098



Son 5 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar



01098 01269 01594 01732 02135 07132

07202 07893 11416 13605 15152 15193

16525 19286 24018 24507 26547 29383

29841 40837 42896 45015 46651 53031

54545 61611 62882 68420 74421 75194

76657 77994 79499 80143 84916 90166

90913 91989 93512 98736



Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar



0490 1634 1732 1739 2481 3714

4818 6107 6644 6966 9418 9440



Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar



005 035 119 122 230 478



512 856 911 947



Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar



01 28 35 62 63 64



66 94



Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar



2 8



2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar



004054 014054 024054 034054 044054 050054

051054 052054 053054 054004 054014 054024

054034 054044 054050 054051 054052 054053

054055 054056 054057 054058 054059 054064

054074 054084 054094 054154 054254 054354

054454 054554 054654 054754 054854 054954

055054 056054 057054 058054 059054 064054

074054 084054 094054 154054 254054 354054

454054









Milli Piyango biletleri nerede ve nasıl basılıyor?



Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasasının güvencesi altındadır.



Milli Piyango bileti satın alırken nelere dikkat edilmeli?



Milli Piyango İdaresi bayilik ruhsatını (gezici bayilerde yaka kartı) taşıyan ve istenildiğinde ibraz eden kişilerden satın alınması gerekir. Biletin arkasında bayi satış mührü bulunmalıdır. Pürüzsüz veya kağıdın örselenmemiş olmasına dikkat edilmelidir.



Biletin sol alt bölümde bulunan güvenlik numarası iki parmak arasında gezdirildiğinde rakamların kabarık olduğu hissedilmelidir. Bilet ışığa tutulduğunda bilet kağıdının dokusu içinde beyaz renkli MP amblemli filigranı vardır. Ultraviyole (UV) ışıkta mavi ve açık yeşil renkli parlayan ve kesik çizgiler şeklinde dağılımı bulunan elyaflar (3mm.) bulunmaktadır. 18 Yaşından küçük olanlar bilet satın alamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler. Bilet veya kupon arkalarının imzalanması bir yarar sağlar mı?



Milli Piyango İdaresine ait tüm şans oyun biletlerinin arkasına ad ve soyadının yazarak imzalanması güvenlik açısından önerilir. Ayrıca ikramiye kazanan talihlilerden, ikramiyelerini almak için Milli Piyango İdaresi veya şubelerine başvurduklarında biletlerin kendilerine ait olduğunu ispatlamak için biletlerin arkasına ad ve soyad yazıp imzalamaları istenir. Sayısal oyunların kuponları ise oyun oynama aracıdır. Milli Piyango biletinize ikramiye çıktığında ikramiyenizi nereden alacaksınız?



Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.



Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.

Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.



Milli Piyango oyununda bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi, çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.



Yırtılmış Milli Piyango oyunlarına ait biletler konusunda neler yapılmalı?



Milli Piyango oyununda ikramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir.



Hemen-Kazan oyununda ikramiyeleri gösteren kısımdan ya da başka yerinden yırtılmış ikramiyeli biletlerin satış şubelerimize ibrazı halinde, peşin ödenen ikramiyelerin üzerindeki iki adet ikramiyenin ödenip ödenmeyeceğine, yapılacak inceleme ve araştırma sonucuna göre satış şubelerimizce, bunun üstündeki ikramiyelerde ise ödeme yapılıp yapılmayacağına, yapılacak inceleme ve araştırmaya göre Genel Müdürlükçe karar verilir. Talihliler tarafından doğrudan Genel Müdürlüğe gönderilen diğer biletlerde de Genel Müdürlükçe karar verilir.



Sayısal oyunlarının biletlerinde ise yırtık bilete ikramiye ödenmez. Ancak çekilişin yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl ikramiye ödenme süresi içinde ikramiye isabet eden numaralara veya barkod ve bilet güvenlik numarası üzerinden yırtılmış veya kopmuş olan biletlere ikramiye ödenebilmesine, bu biletlerin hamili tarafından ibrazını müteakiben yapılacak veya yaptırılacak inceleme ve araştırmadan sonra Milli Piyango İdaresince karar verilir.

İkramiyelerden herhangi vergi ve yasal bir kesinti yapılıyor mu?



Milli Piyango şans oyunlarına ait ikramiyeler hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmadığından, herhangi bir kesinti yapılmaz.



Zaman aşımına uğrayıp alınmayan ikramiyelerin durumu nedir?



Milli Piyango biletlerinde ikramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydedilir. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir YORUMLAR 0

