Milli Piyango Sayısal Loto 14 Ocak 2017 çekiliş sonucu mpi.gov.tr

Sayısal Loto'nun 14 Ocak 2017 tarihli çekilişi yapıldı. Milli Piyango İdaresince (MPİ) düzenlenen Sayısal Loto oyununun Bin 53'üncü hafta çekilişinde kazanan numaralar 5, 26, 29, 34, 35 ve 36 olarak belirlendi. 4. kez 6 bilen yine çıkmayınca, oyun kurallarına göre büyük ikramiye 5 bilenler arasında dağıtıldı. Sayısal Loto çekilişinde bu hafta 5 bilen 177 kişi, 49 bin 816'şar lira kazandı. Çekiliş sonucu kazanan numaralar Milli Piyango İdaresinin resmi İnternet sitesi mpi.gov.tr üzerinden yayınlandı. İşte 5 bilen, 4 bilen ve 3 bilenlerin kazandığı ikramiyeler.

SAYISAL LOTO 14 OCAK 2017 CUMARTESİ ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto 14 Ocak çekiliş sonuçları açıklandı. Bu hafta yapılan Sayısal Loto çekilişine göre, 1053. hafta Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu. Kazandıran numaralar; 5, 26, 29, 34, 35 ve 36 oldu.

Milli Piyango’nun açıkladığı bilgilere göre, büyük ikramiyeyi kazanan bu hafta da çıkmadı ve büyük ikramiye dördüncü kez devretti. Kural gereği 4. kez 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 5 bilen 177 kişiye dağıtıldı. 5 bilen 177 kişi 49.816,50 TL, 4 bilen 8 bin 569 kişi 80,60 TL, 3 bilen 169.223 kişi ise 11,45 TL ikramiye kazandı.

SAYISAL LOTO NEDİR?

Sayısal Loto’da temel amaç sayıların yarısını tek, yarısını çift sayılardan seçmektir. Bir teoriye göre, sayıların yarısını tek yarısını ise çift sayı olarak tercih ederseniz şansınız yüzde 4 oranında artmaktadır. 1 ile 49 sayı kümesi içinden 6 sayı seçilerek oynanan bir şans oyunudur. 6,5,4 veya 3 sayının doğru tahmin edilmesiye ödül kazanılır. Büyük ödül 6 bilen katılımcı veya katılımcılara verilir.

SAYISAL LOTO'DA ZENGİN EDEN TEKNİKLER

Sayıların yarısını tek, Yarısını Çift Sayılardan seçmektir. Bir teoriye göre, sayıların yarısını tek yarısını ise çift sayı olarak tercih ederseniz şansınız yüzde 4 oranında artmaktadır. Bunun küçük bir olasılık olduğunu düşünmeyin. Küçük olasılıklar büyük farklar yaratabilir. Aynı kuponu her hafta ısrarla oynamaktır. Aynı kuponda her maça 20 yıl boyunca beraberlik oynayan bir İngiliz 2013 yılında Spor Totoyu tek başına bilmeyi başardı. Büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Her onlu basamaktan birer sayı, otuzlu basamaklardan ikişer sayı seçmek. Bu tarz modeller geliştirirseniz tutma olasılığınız yükselmektedir. Yapılan bir çok araştırma bazı modellerin rastlantısal da olsa diğerlerine oranla daha çok çalıştığını göstermektedir.

SAYISAL LOTO İSTATİSTİKLERİ

Sayısal Loto'da dağıtılan en büyük ikramiye (811.hafta) 26 Mayıs 2012 tarihinde 7.160.969,30 TL ile tek kişiye isabet etmiştir. Talihli kupon İstanbul / Sarıyer'den yatırılmıştır. İlgili Sayısal Loto çekilişi sonucunda çıkan sayılar, 5-11-29-33-36-48'dir. Sayısal Loto'da dağıtılan en düşük ikramiye ise (10. hafta) 18 Ocak 1997 tarihinde 7.874,23 TL ile 13 kişiye isabet etmiştir. İlgili Sayısal Loto çekilişinde çıkan sayılar 5-11-24-29-41-45'tir.