Milli Piyango 2017 Sayısal Loto 21 Ocak çekiliş sonuçları

21 Ocak tarihli Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sevenler ve zenginlik hayali kuranlar bu haftanın çekiliş sonuçları için meraklı bir bekleyiş içerisinde. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından yapılacak 21 Ocak Sayısal Loto çekiliş sonuçları birçok kişinin zenginlik hayalini gerçekleştirebilir. Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ile haberimizden kuponunuza ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz. İşte, Sayısal Loto 21 Ocak çekiliş sonuçları.

SAYISAL LOTO 21 OCAK ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Sayısal Loto bu hafta çekiliş sonuçları açıklandı. Bu hafta yapılan Sayısal Loto çekilişine göre, 1054. hafta Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar belli oldu. Kazandıran numaralar; 22, 23, 31, 35, 43 ve 48 oldu.

Milli Piyango’nun açıkladığı bilgilere göre, bu haftaki çekilişte 6 bilen iki kişi oldu. Talihliler Bursa/Orhangazi ve İstanbul/Sancaktepe ilçelerinden çıktı. 6 bilen 2 kişi 928.410,55 TL ikramiye kazandılar. 5 bilen 134 kişi 5.835,60 TL TL, 4 bilen 8.080 kişi 72,65 TL, 3 bilen 151.648 kişi ise 10,95 TL ikramiye kazandılar.

SAYISAL LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR

Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21 , 18 , 36 , 38 ve 40 sayılarıdır.



Sayısal Lotoda en az çıkan 5 sayı ise 43, 33 , 4 , 45 ve 37 olarak göze çarpmaktadır. 37 sayısı 92 defa, 45 sayısı 92 defa ,4 sayısı 89 defa , 33 sayısı 89 defa 43 sayısı ise 855 hafta da sadece 80 defa çıkmıştır.



Son 855 haftada Sayısal Lotoda en çok çıkan 5 sayı 21, 18, 36 , 38 ve 40 sayılarıdır. 21 sayısı 124 defa, 18 sayısı 122 defa, 36 sayısı 121 defa , 38 sayısı 121 defa 40 sayısı ise 855 hafta da tam olarak 116 defa çıkmıştır.

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Oynamak istediğiniz kolon sayısını görevliye söyler ve kolonların otomatik olarak doldurulmasını sağlarsınız. Bundan sonra yapacağınız tek şey, ücretini ödeyip biletinizi teslim almak olacaktır. Sayıları kendiniz belirlemek istiyorsanız, boş kupon alıp seçtiğiniz sayıların üzerlerini kalemle işaretlemeniz gerekir. 1′den 49′a kadar olan sayıların içinden sizin belirleyeceğiniz 6 adedini seçmek suretiyle toplamda 3, 4, 5 yada 6 adet doğru tahminde bulunmaya çalışırsınız. İkramiyeler 3′den fazla doğru tahminde bulunan katılımcılar arasında paylaşılır. Seçtiği altı adet sayıdan altısı da çekilişte çıkan katılımcılar büyük ikramiyeye hak kazanırlar. Büyük ikramiye milyon liranın üzerindedir.





Sayısal Loto çekilişlerinin basın duyurusu, her hafta Cumartesi günü saat 21:30′dan sonra yapılır. Sayısal Loto çekiliş sonuçları, en hızlı şekilde sayfamızdan adresinden öğrenilebilir. Her hafta yapılan

çekilişlerde 6 bilen çıkmadığı taktirde, büyük ikramiye bir sonraki haftaya devreder. Devir ikramiye miktarını katladığından, katılımcı sayısını da arttıracak ve sonraki haftanın büyük ikramiye miktarı da

bununla doğru orantılı olarak artacaktır. Çok fazla devir gerçekleştiği göz önünde bulundurularak, yapılan bir değişiklikle 3 haftadan fazla arka arkaya devir gerçekleşmesini önlemeye yönelik bir program değişikliğine gidilmiştir. Buna göre, 4 hafta üst üste 6 bilen çıkmayıp büyük ikramiyenin devretmesi durumunda. Büyük ikramiye 5 bilen yada 5 bilen de çıkmaması halinde 4 bilenler arasında paylaştırılacaktır.