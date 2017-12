Milli Piyango sonuçları son dakika Yılbaşı büyük ikramiye miktarı ne kadar 2018 MPİ yılbaşı çekilişi ne zaman yapılacak

Milli Piyango çekiliş sonuçları son dakika gelişmelerini yakından takip edenler için 2018 yılbaşı çekiliş sonuçlarını bu haberimiz üzerinden takip edebilirler. Peki 2018 yılbaşı çekilişi ne zaman saat kaçta yapılacak? Amorti nedir? Yılbaşı özel çekilişi nasıl yapılır? Milli Piyango 2018 özel yılbaşı çekilişi büyük ikrameyi miktarı ne kadar? soruların yanı sıra Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için saatler kalmışken MPİ ile ilgili en çok merak edilen sorular arasında "Amorti nedir?, Yılbaşı çekilişi nasıl yapılır?" gibi sorular yer alıyor. Yılbaşı çekilişi ve sonuçları ile ilgili yeni gelişmeleri star.com.tr adresi üzerinden an be an takip edebilirsiniz. Milli Piyango yılbaşı çekilişi yarın düzenlenecek. Çekiliş sonucunda büyük ikramiye olarak tam 61 milyon lira verilecek. Yapılan açıklamada çekiliş biletlerin tamamına yakının bittiği belirtildi. Peki Milli Piyango biletleri nerede ve nasıl basılıyor? Bilet veya kupon arkalarının imzalanması bir yarar sağlar mı? Piyango Biletinize ikramiye çıktığında ikramiyenizi nereden alacaksınız? İkramiye kazanılması sonrası tüm şans oyun biletlerinin sahip olması gereken özellikler nelerdir? Yırtılmış Milli Piyango oyunlarına ait biletler konusunda neler yapılmalı? İkramiyelerden herhangi vergi ve yasal bir kesinti yapılıyor mu? İşte 2018 Milli Piyango yılbaşı çekiliş saatı ve canlı izleme linki MPİ çekiliş sonucunda talihlilere verilecek ikramiye tutarı...



Milli Piyango, senenin her günü etkin olan bir şans oyunları sistemi olmasına rağmen sene sonlarında gerçekleşen "Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi" sebebiyle daha çok gündeme geliyor. Gündeme gelmesiyle birlikte bazı sorular akılları karıştıyor. Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29’uncu günlerinde düzenlenir. Bu günler dışında yılbaşı gibi özel günlerde de çekilişler yapılır. Yılbaşı çekiliş biletlerinin tamamı satılırsa, katılan kişilere toplamda 349 milyon 243 bin lira ikramiye dağıtılacak. İkramiye kazanacak talihliler dışında; Hazine ve diğer kuruluşlar ile bilet satan bayiler de önemli bir gelirin sahibi olacak.



2018 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?



İdaremizin 31 Aralık 2017 (2018 Yılbaşı) Özel Çekilişi, Ankara Kızılay'da bulunan Genel Müdürlük hizmet binamızın çekiliş salonunda yapılacaktır. Saat 23.30 itibariyle yapılacak olan 61 Milyon TL tutarındaki büyük ikramiyenin çekilişine, satılan bilete çıkana kadar devam edilecektir. Saat 19.00'dan itibaren, aşağıdaki çekiliş akış planı çerçevesinde değerli basın mensuplarımız da çekilişimize katılarak ses ve görüntü alabileceklerdir. Yılbaşı Çekilişimiz, bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halka açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup, çekilişimize bütün halkımız davetlidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.









YILBAŞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?



Milli Piyango çekiliş biletleri çeyrek, yarım ve tam olarak üçe ayrılır. Çekiliş sonucunda büyük ikramiye çeyrek bilete çıkarsa 4 kişi, yarım bilete çıkarsa 2 kişi ve tam bilete çıkarsa 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi olur.

Bu yıl Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde çeyrek bilet 15 lira, yarım bilet 30 lira ve tam bilet 60 liradan satılıyor. Basılan çekiliş biletlerinin tamamı bayiler tarafından satılırsa, Milli Piyango İdaresi bayilere 69 milyon lira komisyon verecek. İkramiye kazanacak talihlilere, Milli Piyango İdaresi adına ödeme yapılmasının karşılığı olarak da 5 milyon 205 bin lira ikramiye primi verilecek. Başbayiler ise komisyon olarak 1 milyon 800 bin lira alacak.



SON 10 YILIN YILBAŞI İKRAMİYELERİ



Milli Piyango yılbaşı özel çekilişlerinde büyük ikramiye her yıl arttırılır. Yıllara göre yılbaşı büyük ikramiye tutarları;

2007 - 2008 yıllarında 25 milyon lira,

2009’da 30 milyon lira

2010’da 35 milyon lira

2011’de 40 milyon lira

2012’de 45 milyon lira

2013 ve 2014 yıllarında 50 milyon lira

2015 yılında 55 milyon lira verildi.

Geçen yıl 60 milyon olarak belirlenen büyük ikramiye tutarı bu yıl, 61 milyon liraya çıkarıldı.









YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE NE KADAR İKRAMİYE DAĞITILACAK?



Yılbaşı çekilişinde 61 milyon liralık büyük ikramiye dışında en büyük ikramiye tutarı 10 milyon lira olacak. Yılbaşında dağıtılacak ikramiyeler; 20 adet 100 bin lira, 30 adet 50 bin lira, 50 adet 10 bin lira, 100 adet 5 bin lira, 200 adet 3 bin lira, 300 adet 2 bin lira ve 500 bin adet bin lira olacak. Bunlar dışında talihlilere bin adet 500 lira, 8 bin adet 400 lira, 40 bin adet 300 lira, 200 bin adet 200 lira ve 700 bin adet 120 lira ikramiye verilecek. Çekiliş sonucunda 61 milyon liralık büyük ikramiyeyi kaçıran 63 kişiye ise 61 bin lira teselli ikramiyesi verilecek.



Milli Piyango sözlüğü:



Amorti:



Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Teselli: Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.



Düz Seri:



Birbirini sıralı olarak izleyen ve son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on ve yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.



Karışık Seri:



Birbirini sıralı olarak izlememekle birlikte son rakamları 0'dan 9'a veya 0'dan 99'a kadar olan on veya yüz adetten oluşan Milli Piyango biletleridir.

Çapraz Seri:



Milli Piyango biletlerin onluk veya yüzlük serilerin düzenlenmesi sırasında ilk ve son rakamlarının 0'dan 9'a kadar sıralanmış biçimidir.



Hamiline Ait Olma:



Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri yasa gereği taşıyana (hamiline) aittir. Bileti ibraz eden her kişi, ikramiye almaya hak kazanır.



Bayi Ödeme Yetkisi:



Milli Piyango oyunları sabit ve gezici bayilerinin yasal olarak ödeyecekleri ikramiye tutarıdır.









Sayısal Oyunlar:



Çevrimiçi (On-Line) sistem ile Milli Piyango sayısal oyun bayiinde bulunan terminalden üretilen biletle oynanıp, çekilişi yapılan şans oyunları.



Sen Seç:



Talep edildiğinde Milli Piyango sayısal oyun bayi terminalinden, kupon doldurmadan rakamların sistemce rastlantısal olarak üretilmesine dayanan sayısal oyun bilet türü.



Çoklu Çekiliş:



Ardışık olarak iki, üç veya en fazla dört çekilişe kadar geçerli olması seçilmiş sayısal oyun bileti. Sen-seç olarak üretilen bilette de çoklu çekiliş seçimi yapılabilir.



Kazı-Kazan:



Bastırılan bilet, kart, kupon vb. gibi özel bölümlerinin kazınması ya da açılması ile belirli kurallara göre şekil, resim, motif, tutar, rakam ve benzerlerinin bulunmasına dayalı ikramiye kazandıran talih oyunu. Milli Piyango İdaresinin Hemen-Kazan oyunu halk arasında kazı kazan olarak biliniyor.



MİLLİ PİYANGO BİLETLERİ NEREDE VE NASIL BASILIYOR?



Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılmaktadır. Milli Piyango oyunlarının tüm biletleri Türk Parasını Koruma yasasının güvencesi altındadır.



BİLET VE KUPUN ARKALARININ İMZALANMASI BİR YARAR SAĞLAR MI?



Milli Piyango İdaresine ait tüm şans oyun biletlerinin arkasına ad ve soyadının yazarak imzalanması güvenlik açısından önerilir. Ayrıca ikramiye kazanan talihlilerden, ikramiyelerini almak için Milli Piyango İdaresi veya şubelerine başvurduklarında biletlerin kendilerine ait olduğunu ispatlamak için biletlerin arkasına ad ve soyad yazıp imzalamaları istenir. Sayısal oyunların kuponları ise oyun oynama aracıdır.



Yırtılmış Milli Piyango oyunlarına ait biletler konusunda neler yapılmalı?



Milli Piyango oyununda ikramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir.



İkramiyelerden herhangi vergi ve yasal bir kesinti yapılıyor mu?



Milli Piyango şans oyunlarına ait ikramiyeler hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmadığından, herhangi bir kesinti yapılmaz.



Hemen-Kazan oyununda ikramiyeleri gösteren kısımdan ya da başka yerinden yırtılmış ikramiyeli biletlerin satış şubelerimize ibrazı halinde, peşin ödenen ikramiyelerin üzerindeki iki adet ikramiyenin ödenip ödenmeyeceğine, yapılacak inceleme ve araştırma sonucuna göre satış şubelerimizce, bunun üstündeki ikramiyelerde ise ödeme yapılıp yapılmayacağına, yapılacak inceleme ve araştırmaya göre Genel Müdürlükçe karar verilir. Talihliler tarafından doğrudan Genel Müdürlüğe gönderilen diğer biletlerde de Genel Müdürlükçe karar verilir. Sayısal oyunlarının biletlerinde ise yırtık bilete ikramiye ödenmez. Ancak çekilişin yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl ikramiye ödenme süresi içinde ikramiye isabet eden numaralara veya barkod ve bilet güvenlik numarası üzerinden yırtılmış veya kopmuş olan biletlere ikramiye ödenebilmesine, bu biletlerin hamili tarafından ibrazını müteakiben yapılacak veya yaptırılacak inceleme ve araştırmadan sonra Milli Piyango İdaresince karar verilir. Zaman aşımına uğrayıp alınmayan ikramiyelerin durumu nedir? Milli Piyango biletlerinde ikramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydedilir. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir. Hemen-Kazan oyununda ikramiyelerin ödenebileceği son tarih biletlerde belirtilir. Bu süreden sonra ibraz edilen biletlere ikramiye ödenmez. İkramiyelerin ödenebileceği son tarih, biletlerin satışına başlandığı ayın son gününden itibaren bir yıldan az olamaz. Bilet ortaklığı ne demektir? Buna ilişkin, Yargıtay 4.Hukuk Dairesinin 1989/11034E., 990/6200 K. ve 10.04.1990 tarihli kararlarında belirtildiği üzere "Bilet ortaklığı, Piyango bileti üzerindeki imzanın, ortaklığa delalet etmesini ifade eder."









Piyango Biletinize ikramiye çıktığında ikramiyenizi nereden alacaksınız?



Milli Piyango biletinin son 3 ( üç ) rakamına kadar isabet eden ikramiye tutarlarını Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır. Bu bayiler son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de ikramiyelerini ödeyebilirler. Bu tutarlar üzerindeki ikramiyeler bayi ödeme yetkisi dışındadır.



Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar olan ikramiyeleri öderler.



Yılbaşı çekilişi için bilet kupürlerine bakılmaksızın, 1.000.000.- ( Bir milyon TL. ) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Milli Piyango Şube Müdürlüklerince ödenir.



İkramiye kazanılması sonrası tüm şans oyun biletlerinin sahip olması gereken özellikler nelerdir?



Milli Piyango oyununda bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi, çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.



Hemen-Kazan oyununda İdare Şubeleri, başbayiler ve bayilerce bilet ikramiye ödenebilmesi için; bu Yönetmelik hükümlerine ve bilette belirtilen kurallara göre ikramiye isabet olması ve seri numarası itibariyle kendini ibraz eder durumda bulunması, kazınmayacağına dair üzerinde ihtar yazılı bulunan kısmının kazınmamış olması, kazınmış olan kısımda bulunan rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerlerinin yırtılmamış, delinmemiş ve tahrif edilmemiş olması, biletin iptal edilmemiş ve en son ikramiye ödeme tarihinin geçmemiş bulunması şarttır.



Bilette belirtilen kurallara göre ikramiye bulunmayan, seri numarası ve ikramiye kontrol numarası itibariyle kendini ibraz edemeyen, kazınmış olan kısımda bulunan rakam, tutar, şekil, figür, motif ve benzerleri yırtılmış, delinmiş, sahte yada tahrif edilmiş olan veya kazınmayacağına dair üzerinde ihtar yazılı kısmı kazınmış olan yahut ikramiye ödeme süresi geçmiş, iptal edilmiş veya ikramiyesi ödendiğine dair ibare bulunan biletlere ikramiye ödenmez.



Sayısal Oyunların biletlerinde, sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.



Milli Piyango yılbaşı çekilişi (2016) sonuçlarını telefon üzerinden nasıl öğrenebilirim?

1- MPİ ikramiye bilgi hattını arayın: (0 312) 285 90 66 (PBX)



2- 1'e basarak Milli Piyango sonuçları öğreneceğinizi onaylayın. (Farklı şans oyunları için sorgulamak isterseniz bekleyin.)



3- Çekiliş tarihini tuşlayın: 31 12 2015



4- Tarihin doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın. (Tarihi yanlış yazdıysanız 1'e basarak tekrar girin.)



5- Piyango biletinizin numarasını tuşlayın.



6- Numaranın doğruluğunu onaylamak için 0 tuşuna basın.



Bu işlemden sonra sesli yanıt sistemi ile biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını öğreneceksiniz.



Eğer yine aynı tarihe ait farklı bir bileti sorgulamak isterseniz piyango sonucunu öğrendikten sonra 1'e basabilirsiniz.



