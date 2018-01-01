Milli Piyango sonuçlarının ardından büyük ikramiye talihlisi aranıyor!

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı büyük ikramiyesi 9794035 numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin çeyrek bilete isabet etmesi ile 61 milyon TL dörde bölündü. Talihlilerin biletleri KKTC, Samsun, Antalya ve İstanbul'da satıldığının belirlenmesi ise Antalya'da büyük heyecan yaşattı. Yaklaşık 1.5 milyon biletin satıldığı Antalya'da bilet alanlar gece yarısından itibaren internet üzerinden, sabah ise bayilerden sorgulama yaptı. Geçtiğimiz yıllarda Muratpaşa ilçesi Kapalı Yol üzerindeki bayilerden talihli biletlerin satılması, bu yılda bilet satışlarını bu yerlere yoğunlaştırmıştı. Bazı bayilerin önünde amorti almak isteyen talihlilerin uzun kuyruk oluşturduğu görüldü. Öte yandan biletin satıldığı bayi ve talihli gizemini koruyor.

"GEÇEN YILDA BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKTI"

Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Yalçın Sayar, büyük ikramiyenin birinin Antalya'ya çıkmasından dolayı gurulu olduklarını kaydetti.

Geçen yılda Antalya'ya büyük ikramiye vurduğunu bu yılda iddialı olduklarını dile getiren Sayar," Güne yeni başlıyoruz, bu yılki talihli belki farkında bile değildir, büyük ikramiye kazandığının. Talihli kadar, şansı kişiyi zengin eden bayimizde önemli. Henüz talihli hakkında bir bilgi gelmedi. Yarın Milli Piyango Şube Müdürlüğü açıldığı zaman bayi öğrenilecek."dedi.

"TALİHLİ DIŞARIDAN DA OLABİLİR"

Bugün daha çok teselli ikramiyesi kazananların bayilere geldiğini ifade eden Sayar, "Biraz tatil yapalım dedik ama uyuyamadık. Mecburen mesaiye erken başladık. Bizde dört gözle hem ikramiyeyi dağıtan yeri hem de talihliyi bekliyoruz. Kent merkezinden bilet satılmış. Antalya bilet açısından her ilden gelen bizden bilet alıyor. Antalya'yı dışarıdan tercih eden de çok. İkramiye burada mı kaldı yoksa dışarıda mı belli değil."dedi.

"TALİHLİYE TAVSİYE"

Antalya'da 1.5 milyona yakın bilet satıldığını kaydeden Yalçın Sayar, " Türkiye'nin artık Milli Piyango şansı açısından Antalya sayılı illerinden birisidir. Geçen yılda rekor ikramiye vermemiz etken oldu. Bu yılda ikramiye çıktı. Belki de talihlinin daha haberi yok. Ama onunda bir sarhoşluğu var. Kendini teşhir etme ama parayı da güzel değerlendirsin. Sarhoşlukla parayı çar çur etmesin. Kazanılmamış para insanı bazen sarhoş ediyor. Sonra deniliyor ki, kişiye hayır getirmiyor. Birkaç gün dinlensin, cebindeki parayla idare etsin. Sonra ikramiyeyi ne yapacağına karar versin, güzel şeylerde değerlendirsin."diye konuştu.

"TALİHLİ BİZİ UNUTMASIN

Muratpaşa'nın en çok bilet satan ve talihli olan Ünal Büfe İşletmecisi Kadir İşlek, geçen yıl olduğu gibi bu yılda Antalya'ya büyük ikramiye çıktığını belirten, " Antalya'mıza çıktı. Yılbaşı yoğunluğu vardı. Dün biletimizi bitirdik. Geçen sene 3 milyonluk ikramiye vermiştik. Şuanda talihli belirli değil. Talihli gizemini koruyor. Bayide merak ediliyor. Kazanan kişi gelsin bizimle fotoğraf çektirsin reklamımız olsun. Parayı iyi şekilde harcar." dedi.

Bayi kuyruğunda bekleyen Rıdvan Baran, 30 bilet aldığını ve amorti çıktığını belirterek, talihliye hayırlı olmasını diledi.

Nükhet Akbay ise talihlinin birinin Antalya'dan olmasının heyecan verici olduğunu kaydederek, 3 biletine vuran amorti ile teselli bulduklarını söyledi.