Milli Piyango Süper Loto 19 Ocak 2017 çekiliş sonuçları

19 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları rekora koşuyor. 7 haftadır devreden Süper Loto sonrası büyük ikramiye bir hayli yükseldi. 19 Ocak Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı ve büyük ikramiye sürpriz bir şekilde yeniden devretti. Sekizinci haftada da devir oldu. Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı ve haberimizden Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama işlemini yapabilirsiniz. Süper Loto bu haftanın kazandıran numaraları, büyük ikramiye miktarı ve kupon sorgulama işlemleri Milli Piyango adresinden de yapılabiliyor.

SÜPER LOTO 19 OCAK ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto’nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen kişi yine çıkmadı ve büyük ikramiye üst üste sekizinci hafta devretti. 19 Ocak tarihli 483. hafta Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre, 6 bilen çıkmadı ve 14.370.255,07 TL değerindeki ikramiye devretti. 5 bilen 60 kişi 13.181,45 TL, 4 bilen 4.243 kişi 200,35 TL, 3 bilen 89.921 kişi ise 16,30 TL ikramiye kazandılar.

SÜPER LOTO GEÇEN HAFTA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto’nun geçen haftaki çekilişinde 6 bilen yine çıkmadı ve büyük ikramiye tam 7.kez devretti. 12 Ocak tarihli 482. hafta Süper Loto çekiliş sonuçlarına göre, 6 bilen çıkmayınca 11 milyon 829 bin 419 lira 79 kuruşluk büyük ikramiye gelecek haftaya devretti. 5 bilen 67 kişi 10 bin 171 lira 25 kuruş, 4 bilen 4.322 kişi 169 TL, 3 bilen 89.097 kişi ise 14 lira 20 kuruş ikramiye kazandılar.

SÜPER LOTO NEDİR?

Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.