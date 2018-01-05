Milli Piyango talihlisi bugün işine tekrar başladı, böyle görüntülendi

Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekilişinde 61 milyon TL'lik büyük ikramiye, İstanbul, Ordu, KKTC ve Antalya Muratpaşa'ya çıktı. Muratpaşa Şarampol Kavşağı'nda seyyar Milli Piyango bayii Havva-Orhan Kostakoğlu çiftinden alınan biletin talihlisinin, 6 aydır bir ilaç firmasında servis personeli olarak çalışan 25 yaşındaki Murat Tokmak olduğu iddia edildi. Evli ve 1 çocuk babası olan 25 yaşındaki Murat Tokmak ise yaşananları müdürünün aracılığıyla öğrendi. Haberlerin ardından büyük ikramiyenin kendisine çıkmadığını söyleyen Tokmak, bugün sabah erken saatlerde iş yerine geldi.

"Ekmeğimin peşindeyim, ilaç dağıtmaya gidiyorum"

Milyoner olduğu haberlerini gördükten sonra ikramiyenin kendisine çıkmadığını, hatta bilet dahi almadığını iddia eden Tokmak, bugün işyerinde mesaiye başlayarak çöp döktü, motorla ilaç dağıtımına çıktı.

Basın mensuplarına konuyla ilgili fazla açıklama yapmak istemediğini belirten Tokmak, "Ben çalışıyorum, ekmeğimin peşindeyim. Söyleyeceğimi söyledim zaten. İşime gidiyorum şefimden laf yiyeceğim, ilaç yetiştirmem lazım" ifadelerini kullandı.