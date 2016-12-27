Son Dakika Haberleri E-gazete 28Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Milli şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı

Milli Şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 80'inci yıldönümünde Edirnekapı Mezarlığı’ndaki kabri başında dualarla anıldı. Usta şairin torunu Selma Argon da törene katılıp dedesine dua etti.

Haberin
videosu
  • İHA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 2
  • 0
x

İstiklal Marşı’nın yazarı Milli şair Mehmet Akif Ersoy, ebediyete yolculuğunun 80'inci yıldönümünde Edirnekapı Mezarlığı’ndaki kabri başında dualarla anıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın organize ettiği ve birçok belediyenin katılımıyla gerçekleştirilen anma törenine usta şair Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon, Mehmet Akif Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ve birçok okuldan öğrenci katıldı.
 
 “Yeni asımlar gençlerimiz olacak”
 
Milli şairi kabri başında dualarla anan torunu Selma Argon, “Ben her zaman duygulu bir insanım zaten ancak bugün özelikle içimde duygu yoğunluğu var. çünkü etraftaki çocukları ve ilgiyi görünce dedem için çok mutlu oluyorum. Aslında o fazla tezahüratı çok sevmeyen bir insandı fakat sevgiyi hak eden bir insan. Çocukları, gençleri çok sevmiş zamanında. Gençlerin burada olması ayrıca mutlu ediyor beni. İnanıyorum ki onlar bizim geleceğimiz, yeni asımlar gençlerimiz olacak” ifadelerini kullandı.
 
Kabri başında okunan dualar ve şiirler eşliğinde anılan usta şair Mehmet Akif Ersoy’u torunu Selma Argon Ersoy ve birçok öğrenci yalnız bırakmadı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Kurtulmuş: Terörle savaş halindeyiz. Ayağınızı denk alın

Kurtulmuş: Terörle savaş halindeyiz. Ayağınızı denk alın

Çarlık Rusya'nın sürgün ve mahkumların diyarı Sibirya

Çarlık Rusya'nın sürgün ve mahkumların diyarı Sibirya

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül alan Şener Şen'e linç girişimi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ödül alan Şener Şen'e linç girişimi

Diyanetten 15 Temmuz'a özel takvim

Diyanetten 15 Temmuz'a özel takvim

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA