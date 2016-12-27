Milli şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı

İstiklal Marşı’nın yazarı Milli şair Mehmet Akif Ersoy, ebediyete yolculuğunun 80'inci yıldönümünde Edirnekapı Mezarlığı’ndaki kabri başında dualarla anıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın organize ettiği ve birçok belediyenin katılımıyla gerçekleştirilen anma törenine usta şair Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon, Mehmet Akif Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ve birçok okuldan öğrenci katıldı.

“Yeni asımlar gençlerimiz olacak”

Milli şairi kabri başında dualarla anan torunu Selma Argon, “Ben her zaman duygulu bir insanım zaten ancak bugün özelikle içimde duygu yoğunluğu var. çünkü etraftaki çocukları ve ilgiyi görünce dedem için çok mutlu oluyorum. Aslında o fazla tezahüratı çok sevmeyen bir insandı fakat sevgiyi hak eden bir insan. Çocukları, gençleri çok sevmiş zamanında. Gençlerin burada olması ayrıca mutlu ediyor beni. İnanıyorum ki onlar bizim geleceğimiz, yeni asımlar gençlerimiz olacak” ifadelerini kullandı.

Kabri başında okunan dualar ve şiirler eşliğinde anılan usta şair Mehmet Akif Ersoy’u torunu Selma Argon Ersoy ve birçok öğrenci yalnız bırakmadı.