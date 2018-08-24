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Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı, Rusya lideri Putin ile görüşecek

Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan Rusya'ya gitti. Akar ve Fidan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü. Akar ve Fidan'ın Rusya lideri Putin'le de bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, Rusya'ya gitti. 
 
 
Heyet, ziyaret kapsamında ilk olarak Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve beraberindekilerle bir araya geldi. Görüşmede, bölgesel güvenlik, Suriye'deki durum ve ikili iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi. Heyet, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından da kabul edilecek.
 

Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan, 17 Ağustos'ta da Moskova'ya giderek, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve diğer yetkililerle bir araya gelmişti.

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