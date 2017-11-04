Milli Savunma Bakanı Canikli, Katar'da halid Bin Muhammed Al-Attiyah ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khalid Bin Muhammed Al-Attiyah ile görüştü.
- AA
Canikli, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldi.
Doha Havalimanı'nda Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı yetkilileri, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Canikli, tören mangasını selamladı.
Daha sonra Savunma Bakanlığı Konutu'na geçen Canikli, Katar Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Khalid Bin Muhammed Al-Attiyah ile bir araya geldi.
Basına kapalı görüşmede Türkiye ve Katar arasında askeri ve savunma alanlarındaki iş birliği konularının ele alındığı öğrenildi.
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