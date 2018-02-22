Milli Savunma Bakanı Canikli: Teröriste destek veren teröristtir
Milli Savunma Bakanı Canikli, 'Suriye rejimi tarafından Afrin'e gönderildiği iddia edilen silahlı birliğin yürüttüğümüz mücadelenin sonucunu değiştirme kapasitesi yoktur. Terörün yanında kim olursa olsun o da bizim hedefimiz olacaktır.' dedi.
- AA
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Kayseri'de "A 400M C Seviyesi Bakım Kabiliyeti Kazanım Töreni"ne katıldı.
Canikli, burada yaptığı konuşmada, "Şu anda Suriye rejimi tarafından Afrin'e gönderildiği iddia edilen silahlı birliğin Afrin'de o bölgede yürüttüğümüz terörle mücadelenin sonucunu değiştirme kapasitesi hiçbir zaman yoktur ve olmayacaktır da. Terörün yanında kim olursa olsun o da bizim hedefimiz olacaktır." dedi.
"Teröre destek veren hedefimiz haline gelir"
Canikli, şunları kaydetti:
"Birisi terörle herhangi bir şekilde birlikte orada (Afrin) bulunursa bu, bizim terörle mücadelemizi ortadan kaldırmaz, bizi zayıflatmaz, bizi caydırmaz, bizi engellemez, sadece teröriste destek vermek için gelen gruplar da bizim hedefimiz haline gelir. Teröriste destek veren teröristtir."
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