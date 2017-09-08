Son Dakika Haberleri E-gazete 8Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Milli Savunma Bakanı Canikli'den CHP'li Tanrıkulu'na tepki: Silahlı İHA'larla bugüne kadar hiçbir sivile zarar gelmemiştir

Milli Savunma Bakanı Canikli: 'Çıkacaksın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekili olarak görev yapacaksın, bu milletin ekmeğini yiyeceksin ama terör örgütünün sözcülüğünü yapacaksınız. Terör örgütü bu güne kadar binlerce sivili katletti onu görmeyeceksin, silahlı İHA'larla bugüne kadar hiçbir sivile zarar gelmemiştir, sadece teröristler imha edilmektedir, sadece teröristler'

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milli Savunma Bakanı Canikli: "Çıkacaksın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekili olarak görev yapacaksın, bu milletin ekmeğini yiyeceksin ama terör örgütünün sözcülüğünü yapacaksınız. Terör örgütü bu güne kadar binlerce sivili katletti onu görmeyeceksin, silahlı İHA'larla bugüne kadar hiçbir sivile zarar gelmemiştir, sadece teröristler imha edilmektedir, sadece teröristler"

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Almanya bu Türk'ü konuşuyor! Verdiği cevaplarla gündeme oturdu

Almanya bu Türk'ü konuşuyor! Verdiği cevaplarla gündeme oturdu

Meksika'da 8.1 büyüklüğünde deprem

Meksika'da 8.1 büyüklüğünde deprem

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA