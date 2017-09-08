Milli Savunma Bakanı Canikli'den CHP'li Tanrıkulu'na tepki: Silahlı İHA'larla bugüne kadar hiçbir sivile zarar gelmemiştir Milli Savunma Bakanı Canikli: 'Çıkacaksın Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekili olarak görev yapacaksın, bu milletin ekmeğini yiyeceksin ama terör örgütünün sözcülüğünü yapacaksınız. Terör örgütü bu güne kadar binlerce sivili katletti onu görmeyeceksin, silahlı İHA'larla bugüne kadar hiçbir sivile zarar gelmemiştir, sadece teröristler imha edilmektedir, sadece teröristler'