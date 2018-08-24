Hulusi Akar ve Hakan Fidan, Suriye'deki son durumu görüşmek üzere Moskova'ya gidiyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, bir haftalık aranın ardından yeniden Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüşmek üzere bugün Moskova'ya gidiyor.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Surye'deki son durum ele alınacak.

Açıklamada, "Şoygu ve Akar, bölgesel güvenlikle ilgili güncel konular, Suriye'deki durum ve askeri kurumlar düzeyindeki Türk-Rus işbirliği ile ilgili geçen hafta başlattıkları kapsamlı diyaloğa devam edecek" ifadeleri kullanıldı.