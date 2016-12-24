Milli Savunma Bakaný Iþýk: Ýlk 'Reis' sýnýfý denizaltýmýzý 2018'de denizle buluþturacaðýz

Bakan Iþýk, Donanma Komutanlýðý'ný ziyaret etti. Donanma Komutaný Oramiral Veysel Kösele tarafýndan karþýlanan Iþýk, aný defterini imzaladý.

Bakan Fikri Iþýk'a ziyareti sýrasýnda Deniz Kuvvetleri Komutaný Oramiral Bülent Bostanoðlu ile Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloðlu eþlik etti.

Donanma Komutaný Kösele, Bakan Iþýk'a donanma saati hediye etti.

Ziyaretin ardýndan MÝLGEM Projesi kapsamýnda üretilen TCG Büyükada Gemisi'ne geçen Bakan Iþýk'ýn gemiye biniþinde "Silistre" adý verilen selamlama düdüðü çalýndý. TCG Büyükada Komutaný Deniz Yarbay Berke Uraz, Bakan Iþýk'a gemi hakkýnda bilgiler verdi.

Daha sonra Gölcük Tersane Komutanlýðýna giden Iþýk, Yeni Tip Denizaltý Projesi kapsamýnda yapýmý devam eden Pirireis Denizaltý Gemisi çalýþmalarýný inceledi ve iþçilerle sohbet etti.

Bakan Iþýk, burada yaptýðý açýklamada, Gölcük Tersane Komutanlýðýnda yapýmý devam eden "Reis" sýnýfý denizaltý gemisinin inþa çalýþmalarýný incelediklerini belirtti.

Yeni tip denizaltýlarýn yapýmýyla Türkiye'nin ciddi sýnýf atlayacaðýný ve dünyada bu denizaltýlarý yapan nadir ülkelerden biri olacaðýný vurgulayan Iþýk, "Ýnþallah ilk 'Reis' sýnýfý denizaltýmýzý 2018'in sonunda denizle buluþturacaðýz. Ondan sonra da diðer testleri yapýlacak ve 2020'de inþallah artýk seyrüsefere hazýr olacak. Bununla ilgili gerek tersane komutanlýðýmýzda gerek çalýþan arkadaþlarýmýzda büyük bir heyecan var." diye konuþtu.

Bakan Iþýk, Türkiye'nin artýk bu noktada dýþa baðýmlýlýðýný her geçen gün azaltan bir ülke konumuna geldiðine iþaret ederek, sözlerini þöyle sürdürdü:

"1974 Kýbrýs harekatýndan sonra Türkiye'ye uygulanan ambargo, Türkiye'nin savunma sanayisinde millileþmesinin önünü açtý. Bu konuda o dönemde yaþadýðýmýz sýkýntýlar bize çok ciddi ders oldu. Son dönemde yaþadýðýmýz sýkýntýlar da artýk kritik teknolojilerin Türkiye'de geliþtirilmesi noktasýnda bize çok ciddi bir motivasyon oldu. Þimdi hem savunma sanayimiz alanýnda hem de diðer alanlarda kritik teknolojilerin Türkiye'de geliþtirilmesi ve kendi ihtiyacýmýz olan kritik teknolojileri Türkiye'de yerli ve milli imkanlarla geliþtirmenin önünü açtýk. Þu anda bu gayreti gösteriyoruz. Gerçekten büyük bir heyecan var."

Tersanelerin ve askeri fabrikalarýn Milli Savunma Bakanlýðýna baðlanmasýndan sonra yeniden bir yapýlanma içerisinde olduklarýný anlatan Iþýk, "Bu yeniden yapýlanmayý gerek deniz kuvvetlerimiz gerek kara kuvvetlerimiz gerek hava kuvvetlerimizle birlikte yapýyoruz ve buradaki bilgi birikimini daha da ileriye taþýyacak, bir zafiyete neden olmadan, önümüzdeki süreçte çok daha güçlü bir savunma sanayisi alt yapýsý oluþturmak için çalýþýyoruz. Özellikle gördüðümüz bu tablo bizi ümitlendiriyor, biz de hükumet olarak gereken her türlü desteði veriyoruz ve bundan sonra da vermeye devam edeceðiz." ifadelerini kullandý.