Milli Savunma Bakanı Işık milli helikopterin uçuş tarihini açıkladı
Milli Savunma Bakanı Işık, 'İnşallah 6 Eylül 2018 sabah saat 06.00'da Türkiye'nin kendi geliştirdiği özgün, milli helikopterini de uçurmuş olacağız.' dedi.
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