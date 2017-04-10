Milli Savunma Bakanı Işık ABD'li mevkidaşı ile görüşecek
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD Savunma Bakanı Mattis ile görüşecek.
- İHA
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile Washington'da bir araya gelecek.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, 13 Nisan Perşembe günü ABD Savunma Bakanı James Mattis ile görüşme gerçekleştirecek.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Işık ve ABD'li mevkidaşı Mattis, Washington'da yapılacak görüşmede Münbiç, Rakka ve Suriye ile ilgili son gelişmeleri ele alacak.
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