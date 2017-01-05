Milli Savunma Bakanlığı: Darbe gecesi F-16'lara havada yakıt ikmali yapılmış olabilir

Milli Savunma Bakanlığınca TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonuna sunulan raporda, darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, TBMM ve Özel Kuvvetler Komutanlığını bombalayan F-16 uçaklarının, İncirlik Tanker Üs Komutanlığından kalkan yakıt ikmal uçakları ile havada bir süre birlikte uçtukları belirtilerek, bu sırada yakıt ikmali yapmış olabilecekleri yönünde değerlendirmede bulunuldu.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini, darbelerin ve gizli oluşumların siyaset üzerindeki etkilerini araştırmak amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonunun Milli Savunma Bakanlığından istediği, darbe girişimi gecesi F-16 uçakları ile İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığından kalkan yakıt ikmal uçaklarının hava trafiğine ilişkin rapor, komisyona ulaştı.

Bakan Fikri Işık imzalı raporda, 15 Temmuz'da saat 21.53'te tespit edilen "Asena 01" kod isimli yakıt ikmal uçağının radar ekranında 16 Temmuz saat 05.28'e kadar izlendiği belirtilerek, "F-16 olabileceği değerlendirilen bir grup uçak 16 Temmuz 2016 tarihinde 03.10-03.27, 04.00-04.17 ve 04.48-05.05 saatleri arasında yaklaşmış ve her yaklaştığında yaklaşık 16-17 dakika kadar yakıt ikmal uçağı ile uçtuğu tespit edilmiştir." denildi.

Darbe girişimi gecesi saat 21.50'de tespit edilen "Asena 02" kod isimli yakıt ikmal uçağının radar ekranında 16 Temmuz saat 05.28'e kadar izlendiği ve saat 03.07 ila 03.21 arasında F-16 olduğu değerlendirilen bir grup uçak ile birlikte uçtuğunun belirlendiği ifade edildi.

"Asena 03" kod isimli yakıt ikmal uçağının da F-16 bir grup uçak ile saat 05.24 ila 05.33 arasında birlikte uçtuğunun tespit edildiği bilgisinin aktarıldığı raporda, şunlar kaydedildi: "16 Temmuz'da yakıt ikmal uçaklarına yaklaşan trafiklerin yakıt ikmali yaptıklarına dair kesin bir bulgu bulunmamakla beraber yakıt ikmal uçakları ile birlikte izlendikleri süreler göz önüne alındığında havada yakıt ikmali yapmış olabilecekleri değerlendirilmiştir. ASENA yakıt ikmal uçaklarına ve bunlara yaklaşan trafiklere Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinden (BHHM) / JFAC Komutanlığının talimatı ile acil durum çağrı frekansından 'BHHM emri dışında kalkış yapan askeri trafikler derhal kalkış meydanlarınıza RTB yapınız, aksi takdirde angaje olunacaktır.' ikazları yapılmasına rağmen pilotlar bu çağrıların hilafına olacak şekilde faaliyetlerine devam etmişlerdir."