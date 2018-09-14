Son Dakika Haberleri 14

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Durdalı atandı

Milli Savunma Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne Bilal Durdalı atandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, Milli Savunma Bakanlığı Personel Genel Müdürü Nizamettin Ekinci görevden alınarak yerine Bilal Durdalı atandı.

Resmi Gazete'de yer alan diğer Cumhurbaşkanı kararında ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Manisa İl Müdürü Erbil Kalmış'ın görevden alındığı belirtildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hatay´daki orman yangını yerleşim bölgesini tehdit ediyor

Hatay´daki orman yangını yerleşim bölgesini tehdit ediyor

Türk Lirası'nın değerli olduğu ülkeler

Türk Lirası'nın değerli olduğu ülkeler

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr'ın özellikleri ve fiyatı ne kadar oldu

iPhone Xs, iPhone Xs Max ve iPhone Xr'ın özellikleri ve fiyatı ne kadar oldu

Demet Akalın ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Beni boşa dediği an

Demet Akalın ayrılık sonrası ilk kez konuştu: Beni boşa dediği an

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA