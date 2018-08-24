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Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı'nın ikinci yıl dönümünde şehitleri ve gazileri andı

Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı'nın ikinci yıl dönümünde şehitleri ve gazileri andı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri Müşterek Özel Görev Kuvveti ve koalisyon hava kuvvetleri tarafından Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerinin temizlenmesine yönelik 24 Ağustos 2016'da başlatılan ve 7 aylık sürede başarıyla tamamlanan Fırat Kalkanı Harekatı'nın üzerinden iki sene geçti.
 
Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal paylaşım hesaplarından yapılan açıklamalarda, "Fırat Kalkanı Harekatı'nın 2. yıl dönümünde, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.
 
Paylaşımda, harekat sırasında çekilen ve iki tank ile askerlerin yer aldığı fotoğraf da kullanıldı.

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