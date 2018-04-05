Milli Savunma Komisyonu Başkanı Beyazıt'ın acı günü
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın babası vefat etti.
- AA
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt'ın babası vefat etti.
Alınan bilgiye göre, Beyazıt'ın İstanbul Bağcılar Devlet Hastanesi'nde tedavi gören babası Mehmet Beyazıt hayatını kaybetti.
Mehmet Beyazıt'ın cenazesinin yarın Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
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