Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Afyoncu: Fahrettin Paşa Türk tarihinin en önemli isimlerinden biri

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, "Fahrettin Paşa, İslam bayrağının yere düşmemesi için mücadele etmiştir. Türk tarihinin en önemli isimlerinden birisidir." dedi.

Afyoncu, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsünce, üniversitenin Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Kültürel Diplomasi" söyleşilerine katıldı.

Burada konuşma yapan Afyoncu, İngilizler Arap isyancılarla Medine'yi kuşattıklarında Mondros Ateşkes anlaşmasının Ekim 1918'de imzalandığını hatırlattı.

Bütün imparatorluğun teslim olduğunu ama bir kişinin teslim olmadığını belirten Afyoncu, şöyle devam etti:

"Fahrettin Paşa teslim olmuyor. Askerlerin gözüne kum atarak paşayı bağlayıp öyle teslim ediyorlar. Peygamber Efendimizin mezarlığı Ravza-i Mutahhara'yı koruduğu için devletin teslim olmasına rağmen Fahrettin Paşa teslim olmamıştır. Tüklerin peygamber sevgisi çok farklıdır. Bu bizim farklı bir bakış açımızdır. Devletin teslim olmasına rağmen bir Osmanlı paşası emre itaat etmiyor, üç ay daha o topraklarda mücadeleye devam ediyor. Gittikten sonra oradaki kütüphanelerdeki 525 yazmayla kutsal emanetlerin bir kısmını İstanbul'a göndermiştir. Bu yazmaların çoğu Türk yöneticileri tarafından oradaki kütüphanelere bırakılmış eserlerdir. Onlar bugün 'Mısır kitaplığı' diye Topkapı Sarayı'nda muhafaza edilmektedir. Birkaç tane akıl yoksunu kişinin bunların içinde Türkler de var maalesef. İddia ettiği gibi İttihatçılar bu eserleri yağma etmiş değildir. Çünkü defter elimizdedir. Sadece bir eser kaybolmuştur. Daha sonra bulunmuş. Onun dışında Fahrettin Paşa'nın getirdiği emanetler, kitaplar ve diğer kutsal emanetler Topkapı Sarayı'nda bugün muhafaza altındadır. Bu bir devlet anlayışı. Osmanlı'nın o dönemdeki halka bakış acısı bu şekilde."

Afyoncu, söyleşinin ardından gazetecilerin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed'in tepki çeken sosyal medya paylaşımına ilişkin sorusuna, son zamanlarda hem geçmişe hem de bugünümüze saldırların yapıldığını ifade etti.

Fahrettin Paşa'nın "çöl kaplanı" lakabı ile anıldığını belirten Afyoncu, şunları kaydetti:

"Üç yıla yakın İngilizlere karşı Medine'yi müdafaa eden çok büyük bir Türk komutanıdır. İslam tarihinin şan ve şerefli sayfalarında yerini almıştır. Devletin teslim olmasına rağmen üç ay daha fazla 1919 yılın ocak ayına kadar Medine'yi müdafaa etmiştir. O bölgelerdeki kutsal emanetlerin ve yazmaların da İngilizlerin eline geçmemesi için onları İstanbul'a nakletmiştir. Fahrettin Paşa, o dönemde oradaki bazı kişilerin bugünkü kralların ataları İngilizlerle birlikte işbirliği yaparken, o bölgelerdeki İslam bayrağını yere düşmemesi için mücadele etmiştir. Türk tarihinin en önemli isimlerinden birisidir."

Söyleşiye, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, diğer davetliler ve öğrenciler katıldı.