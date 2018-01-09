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Milli silah MPT-55 üzerindeki şaşırtan ayrıntı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli üretim silah kullanımı çağrısının ardından milli piyade tüfeği MPT-76 ve MPt-55, Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık koruma ekibi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), MİT personeli ile diğer güvenlik birimlerinin envanterine alındı.

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MPT-76 silahının 7,62 milimetre çap ve 5,56 milimetre kalibredeki versiyonu MPT-55 de her türlü arazi şartında çalışılabilecek şekilde milli imkanlarla üretildi.
 
 
MPT-55, yarı otomatik ve tam otomatik olmak üzere iki atış modu taşıyor. Silahın etkili menzili 400, maksimum menzili de 3 bin 600 metreye ulaşıyor.
 
KAYI BOYU SEMBOLÜ İŞLENDİ

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