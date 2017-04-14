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Milli tank çıkarma gemisine tam not

Amfibi Gemi (LST) Projesi kapsamında inşa edilen ilk milli amfibi tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar'ın, tüm testleri başarıyla tamamlandı.

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Savunma Sanayi Müsteşarlığının, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, 2 amfibi gemi tedarik edilmesi için başlattığı projenin sözleşmesi 2011'de imzalandı.
 
Projenin birinci gemisi TCG Bayraktar’ın tüm testleri tamamlandı. HAVELSAN’ın komuta kontrol ve savaş yönetim sistemini gerçekleştirdiği projede, 13 Nisan'da geçici kabul yapılarak garanti süreci başladı.
 
Proje kapsamında modern sensör ve silahlarla donatılmış, komuta kontrol yetenekleri yüksek savaş yönetim sisteminin (SYS) tasarımı, entegrasyonu ve testleri HAVELSAN tarafından sorunsuz olarak gerçekleştirildi.
 
Geminin Deniz Kabul Testleri'nde (SAT) tüm savaş fonksiyonları başarıyla test edildi. Hava, kara ve su üstü hedeflerine SYS üzerinden yapılan atışlarda da tam isabet sağlandı. TCG Bayraktar, Savunma Sanayi Müsteşarlığı/Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.
 
Geminin özellikleri
TCG Bayraktar, yüzde 71 yerli sanayi desteğiyle üretildi. Gemi, nükleer, biyolojik ve kimyasal saldırılar için tam personel korumasına sahip bulunuyor.
 
Boyu 139, eni 19,60 metre olan ve deplasmanı 7 bin 254 ton olarak dizayn edilen gemi, 2 metreden sığ sulara kapak atabiliyor. Gemi, bin 200 ton yük veya çeşitli tank, zırhlı araç ve diğer araç taşıma kapasitesine sahip.
 
TCG Bayraktar, ikmal yapmadan 30 gün denizde kalabiliyor ve 5 bin deniz milinden fazla yol alabiliyor.

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