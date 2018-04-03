Son Dakika Haberleri 3

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Milli tüfek askeri birliklerde kullanılmaya başlandı

Makina Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından seri üretimi yapılan Milli Piyade Tüfeği MPT 76, askeri birliklerde kullanılmaya başlandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türk mühendis ve işçisinin tasarlayıp ürettiği MPT 76, tüm testlerden başarıyla geçmesinin ardından seri olarak üretiliyor. Daha önce terörle mücadele operasyonlarında kullanılan milli tüfek, askeri birliklere de dağıtılıyor.

Kayseri'de konuşlu 1. Komando Tugayı'nda da komandolar, eğitim programlarında ve operasyonlarda MPT 76'yı kullanmaya başladı.

Yurt içindeki terör operasyonlarının yanı sıra sınır ötesinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Operasyonu ve Zeytin Dalı Harekatı'nda da aktif rol alan komandolar, eğitimleri sırasında MPT 76'yı test edip, silahı tüm incelikleriyle kullanmak için alışkanlık kazanıyor.

Üretim aşamasında "50'nin üzerindeki testi başarıyla geçen dünyadaki tek silah" olarak Türkiye'nin gururu haline gelen MPT 76, 4 kilo 180 gram ağırlığı ve 600 metre etkili menziliyle dikkati çekiyor.

"G-3 gibi etkili, kalaşnikof gibi güvenilir, M-16 gibi pratik bir silah" olarak nitelendirilen MPT-76, dakikada 700 mermi atabiliyor ve merminin ilk hızı saniyede 800 metreye ulaşıyor.

İlk etapta 7,62 milimetrelik namluyla üretilen Milli Piyade Tüfeği'nin, askeri birliklerdeki kullanım sonrası geri dönüş taleplerine göre farklı kalibrelerde üretilmesi ve silaha yeni özellikler eklenmesi için çalışmalar sürüyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan´ı Esenboğa Havalimanı´nda Otizmli Özel Sporcular karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan´ı Esenboğa Havalimanı´nda Otizmli Özel Sporcular karşıladı

Bulduğu hazine bir servet değerinde

Bulduğu hazine bir servet değerinde

Türkiye'de sadece bir tane kaldı

Türkiye'de sadece bir tane kaldı

Yahudi kurucusunun Abdülhamid'e yolladığı mektup Osmanlı arşivinden çıktı

Yahudi kurucusunun Abdülhamid'e yolladığı mektup Osmanlı arşivinden çıktı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA