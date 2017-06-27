Milli yazılımıyla ABD yolcusu

Namık Kemal Üniversitesi İşletme Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Anıl Başaran tasarladığı yazılımla ABD’de Silikon Vadisi’nin kapısını araladı. Başaran ailesinin çalıştığı perakende sektörü için tasarladığı ServisSoft yazılım programı sayesinde Silikon Vadisi’nde bir hafta eğitim hakkı kazandı. Trakya Kalkınma Ajansı’nca düzenlenen “Yeni İşim Girişim” projesi kapsamındaki eğitimlerde program yazan 27 yaşındaki Başaran, Silikon Vadisi’nce düzenlenen yarışmaya da başvurdu.

BİRİNCİ OLDU

Yarışmada birinci olan ve ağustos ayında San Francisco’ya gidecek olan Başaran, anne ve babasının bir temizlik firmasının perakende satış temsilcisi olduğunu, ailesinin perakende işini yaparken herhangi bir yazılım kullanmamasının dikkatini çektiğini anlattı. Programın tamamıyla yerli ve milli olduğunu ifade eden Başaran, şunları kaydetti: “Üniversiteden arkadaşlarım Aybar Başaran, Ömer Erdoğan ve Eren Asığlı ile ServisSoft programını geliştirdik. Program, perakende sektöründe faaliyet gösteren her türden ve her ölçekte firmaların satış sonrası servis hizmetlerini tek merkezden yönetebilmelerini sağlayan bir bulut yazılım projesidir. Ar-Ge çalışmaları Türk gençler tarafından yapılan programla Amerika’da aldığımız eğitim sonucunda globalleşerek Türkiye’ye dolar getirecek firmalardan biri olmayı düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte bizi Amerika yolu bekliyor. Bundan sonraki sürecimizi Amerika üzerinden devam ettirerek tüm gelirimizi Türkiye’ye getirmeye çalışacağız.”