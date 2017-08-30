Milyonlar vakfede buluştu Mübarek topraklarda 2 milyonu aşkın Müslüman bugün haccın en önemli rükünlerinden biri olan vakfe için Arafat Meydanı’nda toplandı. Hz. Adem ile Hz. Havva’nın yeryüzündeki buluştukları yer olarak bilinen Arafat’ta, öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılacak olan hacı adayları Diyanet İşleri Başkanvekili Ekrem Keleş’in yapacağı duanın ardından vakfeye duracak.