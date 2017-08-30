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Milyonlar vakfede buluştu

Mübarek topraklarda 2 milyonu aşkın Müslüman bugün haccın en önemli rükünlerinden biri olan vakfe için Arafat Meydanı’nda toplandı. Hz. Adem ile Hz. Havva’nın yeryüzündeki buluştukları yer olarak bilinen Arafat’ta, öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılacak olan hacı adayları Diyanet İşleri Başkanvekili Ekrem Keleş’in yapacağı duanın ardından vakfeye duracak.

  • HALE KAPLAN ÖZ
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Arafat öncesi Kabe-i Muazzama doldu taştı. Dün öğleden sonra başlayan hacıların Arafat’a intikali gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü. Türkiye’den de canlı izlenebilecek vakfe duasının ardından hacılar müzdelifeye geçecek. Hacılar, buradaki vakfenin ardından şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine geçecek

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