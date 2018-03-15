Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Mina Başaran son yolculuğuna uğurlanıyor, baba Hüseyin Başaran gözyaşlarına boğuldu

İran'da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğan son yolculuklarına uğurlanıyor. Mina Başaran'ın nişanlısı Murat Gezer, tabutun başından bir an olsun ayrılmazken, genç kızın babası Hüseyin Başaran gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan Başaran'ın tabutu adeta çiçek bahçesine çevrildi.

  • İHA
  • 4
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 1
x

İran'da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğan için Ataköy 5. Kısım Camii'nde tören düzenleniyor. Törenen Başaran'ın ailesi, nişanlısı Murat Gezer ile hayatını kaybedenlerin yakınları katıldı. Baba Hüseyin Başaran kızının tabutuna bakarak gözyaşı döktü. Murat Gezer, nişanlısının tabutunun başından bir an olsun ayrılmazken, genç kızın bazı yakınları tabuta sarılarak ağladı. Öte yandan, Mina Başaran'ın tabutu adeta çiçek bahçesine döndü.
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan AP´ye net Afrin mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan´dan AP´ye net Afrin mesajı

Dünyadan birbirinden ilginç fotoğraflar

Dünyadan birbirinden ilginç fotoğraflar

İlk kez derbi heyecanı yaşayacak oyuncular

İlk kez derbi heyecanı yaşayacak oyuncular

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA