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Mina Başaran ve arkadaşlarının cenaze töreni tarihleri belli oldu

İran'da düşen uçakta hayatını kaybedenlerin cenaze töreni tarihleri belli oldu. Ünlü iş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı'nın cenazelerinin yarın ikindi namazına müteakip Ataköy 5.Kısım caminden kaldırılacağı bildirilirken, üç arkadaşın Edirnekapı Şehitliği'ne defnedileceği öğrenildi.

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İş adamı Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran'ı ve arkadaşlarını taşıyan özel uçak, bekarlığa veda partisi için gittikleri Dubai'den dönerken İran üzerinde bilinmeyen bir nedenle düşmüş, uçakta bulunan 11 kişi hayatını kaybetmişti.3'ü mürettebat 11 kişinin hayatını kauybettiği kazanın ardından bugün, 12.10’da, askeri nakliye uçağıyla Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne getirilen cenazeler apronda acılı ailelere teslim edildi.
 
Ailelerin, bugüne kadar yedikleri içtikleri ayrı gitmeyen 8 yakın arkadaşın cenaze törenlerini birlikte yapmak istediği ifade edilmişti. Ancak alınan son bilgilere göre, Mina Başaran, Sinem Akay ve Burcu Gündoğar Urfalı'nın cenazelerinin yarın ikindi namazına müteakip Ataköy 5.Kısım caminden kaldırılacak. Üç arkadaşın cenazeleri daha sonra Edirnekapı Şehitliği'ne defnedilecek. 
 
Kazada hayatını kaybeden Zeynep Coşkun'un cenazesinin Bursa'dan kaldırılacağı açıklandı ancak törenle ilgili net bir tarih paylaşılmadı
 
(CNN Türk)

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