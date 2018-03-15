Mina Başaran’ı nişanlısı ve kardeşi defnetti
İran'da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Nişanlısı Murat Gezer ve kardeşi Can Başaran mezarlığın içine girerek Başaran’ı defnetti.
- İHA
İran'da düşen jette hayatını kaybeden Mina Başaran, kılınan cenaze namazının ardından Göktürk Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazesi mezarlığa getirilen Başaran’ın tabutu, gözyaşları içindeki nişanlısı Murat Gezer ve yakınları tarafından taşındı. Mezarlıkta okunan duaların ardından Başaran’ın cenazesi toprağa verildi. Kazılan mezarlığın içine giren nişanlısı ve kardeşi, Başaran’ı toprağa defnetti. Bu sırada başta Başaran’ın babası Hüseyin Başaran ve nişanlısı Murat Gezer olmak üzere yakınları gözyaşlarına boğuldu.
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