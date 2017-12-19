Eskişehir'de minibüs ile TIR'ın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Kaza, Sivrihisar-Eskişehir karayolunun 17. kilometresinde öğlen saatlerinde yaşandı. H.K., kullanmış olduğu minibüsle aynı yönde seyreden H.A. hakimiyetindeki tıra arkadan çaptı. Kaza sonucu minibüste bulunan H.K., Ş.B., H.K., Ş.K., G.K. ve S.B. yaralandı. Yaralılar Eskişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.