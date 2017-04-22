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Minibüs refüjdeki ağaçları yıktı, 5 aracı hurdaya çevirdi

Samsun’da öğrenci servis minibüsü, çarptığı 5 aracı hurdaya çevirirken, refüjdeki ağaçları yerinden söktü.

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Olay, İlkadım ilçesi Liman Mahallesi 2. Bulvar Caddesi üzerinde bulunan Necatibey İlkokulu önünde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 C 0549 plakalı öğrenci servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak önce park halinde bulunan 3 otomobile çarptı. Buradaki 3 otomobilde büyük hasar oluşurken, hızını alamayan servis aracı daha sonra da refüjde bulunan ağaçları yerinden sökerek metrelerce ilerledi. Servis aracı daha sonrasında da yolun sonunda park halinde bulunan 2 araca çarparak güçlükle durabildi.
 
Kazayı cep telefonuyla kaydederek anlatan Savaş Kiraz, “Çocuklarımızı bu servis şoförlerine mi emanet ediyoruz?” şeklinde tepkisini dile getirdi. 
 
Olayda şans eseri yaralı bulunmazken, araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu. 
 

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