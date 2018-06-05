İBB önünde eylem yapan Minibüsçüler: Uber'den kaynaklı lüks taksi taşımacılığına talibiz

Minibüsçüler, 54 adet araçla İBB'nin Saraçhane binasının önüne geldi. Araçlarını 15 Temmuz Caddesi üzerinde park eden minibüsçüler, başkanlık binasının önüne gelerek, "Otobüs tamam, taksi tamam, minibüsçülerle yola devam. Minibüsçüler çözüm istiyor Reis" yazılı pankart açtı.

Grup adına açıklama yapan Gebze-Harem Minibüsçüler Derneği Başkanı Ramiz Yılmaz, sorunlarının çözümü için belediye önünde toplandıklarını ve esnafın problemlerinin giderilmesini talep ettiklerini söyledi.

Gebze-Harem Minibüs Hattı'nda 376 adet araç çalıştığını, bunun yoğunluk oluşturduğunu ve sebeple her gün 54 aracın işe çıkarılamadığını aktaran Yılmaz, "Kadıköy-Kartal-Tavşantep Metro Hattı geldi ve minibüsçü esnafı mağdur oldu. Günlük dönerli olarak 54 minibüs çalışmıyor, bu durum 6 yıldır devam ediyor. Belediye ile ilişkilerimiz sürüyor ama bu süre zarfında hiçbir iyileştirme yapılmadı. Daha önce de belediyenin önüne bir kaç defa geldik. Sesimizi yükseltik ancak hiç bir sonuç alamadık." diye konuştu.

Sonuç almadan belediyenin önünden ayrılmayacaklarını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti:

"Evimizin önünde yatacak arabalarımız belediyenin önünde yatsın ya da alsınlar. Bütün araçlarımız banka hacizli. Esnaf, borcunu ödeyemez hale geldi. Ya çözüm bulacaklar ya da arabaları alacaklar. Biz bugün bir çözüm bulmadan buradan kesinlikle gitmiyoruz."

Sorunun çözüme kavuşturulması için daha önce belediyeye değişik önerilerde bulunduklarını aktaran Yılmaz, " 'Yeni güzergahlar belirleyin verin' dediler. Bunu yaptık ama belirlediğimiz güzergahı halk otobüslerine verdiler. Şimdi yeni güzergahlar verdik. Uber'den kaynaklı lüks taksi taşımacılığına talibiz. Kaliteli hizmete talibiz. Ayrıca belediyeden gelecek her türlü çözüm önerisine de açığız." ifadelerini kullandı.

Devlet büyüklerinden özellikle de Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan sorunlarının çözümünü istediklerini belirten Yılmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

"Cumhurbaşkanımız 'otobüsçülerin sorunlarını çözeceğiz' dedi, Çözdü. Taksicilerin sorunlarını çözdü. Şimdi de biz minibüs esnafının sorunlarını çözmesini istiyoruz. Bizler ekmeğinin peşinde koşan insanlarız. Ekmeğimizin yarısı gitti, diğer yarısının da gitmesini istemiyoruz. Belirsizliklerin ortadan kaldırılmasını talep ediyoruz."

Açıklamanın ardından eylemlerini sürdüren minibüsçüler, 15 Temmuz Caddesi'nde Vezneciler'den Fatih yönüne çift sıra halinde park ettikleri araçlarına ceza kesildiğini iddia etti.

Minibüsçülerin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi önündeki bekleyişi devam ediyor.