Minibüste genç kızı darp eden zanlı serbest bırakıldı
Minibüste şortlu kıza saldırıyla ilgili tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedilen şüpheli, 'tutuksuz yargılanmasına' karar verilerek serbest bırakıldı.
- DHA
Minibüste şortlu kıza saldırıyla ilgili tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedilen şüpheli, "tutuksuz yargılanmasına" karar verilerek serbest bırakıldı.
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