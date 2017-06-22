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Minibüste şortlu kıza saldıran şüpheliye tutuklama istemi

Minibüste şortul kıza saldırıyla ilgili olarak hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama', 'Kasten yaralama' ve 'hakaret' suçlarından gözaltı kararı çıkarılan Ercan Kızılateş Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

  • DHA
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Kızılateş, adliye koridorunda jandarma arasında ilerlerken konuştu. "Darp ettiğim yalan" diyen Kızılateş, "Görüntüler çok açık, darpetme olayıyok" dedi. Şikayetçi olduğunu söyleyen Kızılateş, "Kameraları görmüyor musunuz, tabi ki bana saldırdı" şeklinde konuştu.
 
TUTUKLAMA İSTEMİ
 
Ercan Kızılateş soruşturma savcısı Mehmet Ali Yıldız tarafından alınan ifadesinin ardından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Hakaret" , "İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" ve"Kasten yaralama" gerekçeleriyle tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi.

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