Minibüste şortlu kıza saldıran şüpheliye tutuklama istemi

Kızılateş, adliye koridorunda jandarma arasında ilerlerken konuştu. "Darp ettiğim yalan" diyen Kızılateş, "Görüntüler çok açık, darpetme olayıyok" dedi. Şikayetçi olduğunu söyleyen Kızılateş, "Kameraları görmüyor musunuz, tabi ki bana saldırdı" şeklinde konuştu.

TUTUKLAMA İSTEMİ

Ercan Kızılateş soruşturma savcısı Mehmet Ali Yıldız tarafından alınan ifadesinin ardından "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Hakaret" , "İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme" ve"Kasten yaralama" gerekçeleriyle tutuklama istemiyle mahkemeye sevkedildi.