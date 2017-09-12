Minibüste şortlu kıza saldıran zanlı iki suçtan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ercan Kızılateş, müşteki Asena Melis Sağlam ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme hakimi olay anına ilişkin görüntülerin incelenmesi amacıyla bilirkişilerden istenen raporun mahkemeye ulaştığını tutanağa geçirdi.

Bilirikişi raporunda, olay tarihinde müşteki Sağlam'ın arka koltuğunda oturduğu anlaşılan sanığın, müştekinin saçlarına nasıl ve ne şekilde dokunduğu, bunun kasıtlı mı yoksa ani gelişen el hareketi ile mi yaptığı ve iddia edilen eylemin ne kadar sürdüğü ve ne şekilde sona erdiği konularında olay anına ilişkin kamera görüntülerinin incelenerek rapor hazırlanmasının istendiği belirtildi.

Raporda, "Minibüsün hareket etmesi ile sanığın sağ elinin içi ile müşteki Sağlam'ın sol kulak tarafından saçlarına birkaç defa tahrik edercesine dokunduğu, müştekinin herhangi bir tepki vermediği ve aralarında herhangi bir konuşma olmadığı, arkasına dahi dönmediği tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Sanığın daha sonra ayağa kalktığı, müştekiye bakarak sağ elinin dışı ile sol yanağına vurduğu, sol eliyle müştekinin suratını tuttuğu, sanığın kapıya doğru yönelip müştekiye baktığının tespit edildiği aktarılan raporda, kapı açılıp sanık inmeye çalışırken müştekinin panik halde sanığa doğru sol eli havada vurmaya çalışırken sanığın müştekiyi çevirip iki kolunun altından tutup minibüsün ortasına doğru savurup hızlı bir şekilde araçtan indiğinin belirlendiği kaydedildi.

Bilirkişi raporuna ilişkin beyanı sorulan müşteki Sağlam'ın avukatları, rapora itirazları olmadığını söyledi.

Söz verilen sanık Kızılateş, "Ben şikayetçinin saçına dokunduğumu inkar etmiyorum. Bu konuda özellikle özür diliyorum kendisinden. Ancak bu hareketim cinsel tacize yönelik değildir. Telefon konuşmalarındaki sözleri nedeniyle kızdığım için saçını çekmek istedim. Ancak saçına uzandıktan sonra vazgeçtim. Bir kararsızlık yaşadım. Kesinlikle o niyeti asla yaşamadım. Planlı ve kasti bir şekilde davranmadım. Bana etmiş olduğu hakaret zoruma gitti." şeklinde konuştu.

Sanık Kızılateş'in avukatı Suna Çalışkan da bilirkişi raporunun sanığı cinsel amaçla hareket ettiğine yönelik kısmını kabul etmediklerini belirterek, "Müştekinin sözlü hakaretinden dolayı saçını çekmek istemiş. Olayda cinsel eylem söz konusu değildir. Özür diliyoruz. Anlık bir gelişme sonucu bu olumsuz olay meydana gelmiştir." dedi.

Müşteki Sağlam'ın avukatı Nuriye Alsancak sanığın alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Tekrar söz verilen sanık Kızılateş, müştekiye yönelik hakaret içeren bir söz söylemediğini savunarak, şunları kaydetti: "Zaten çok kişinin bulunduğu minibüste hakaret etseydim başkalarından tepki alırdım. Ben sadece sanığın ramazan ayında böyle giyinmemesi konusunda uyardım. Kendisinden karşılığında sert tepki aldım ve hakarete uğradım. Hakarete uğramam nedeniyle kendisine vurdum. Ancak bunun devamında kendisi bana saldırmıştır. Kollarını tuttum. Bunun dışında herhangi bir temasım ya da suç teşkil eden eylemim olmamıştır. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum. Pişmanlığımı da her aşamada dile getirdim."

Son sözü sorulan Kızılateş, "Ben sadece açık giyinmesinin uygun olmadığını söylemeye çalıştım. Kastım başka olsaydı farklı davranışta bulunurdum. Kesinlikle bu suçlamayı kabul etmiyorum. Kendisinden huzurunuzda tekrar özür diliyorum. Bir anlık bir şeydi." ifadelerini kullandı.

- Sanığa 2 suçtan ceza

Mahkeme hakimi, sanığın üzerine atılı "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama" suçunun unsurlarının oluşmadığı ve sanığın eyleminin bu yönden kanunda suç olarak tanımlanmadığı gerekçesiyle bu suçtan beraatine karar verdi.

Sanığın "sarkıntılık düzeyde cinsel saldırı suçundan" 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına hükmeden mahkeme hakimi, sanığı "cebir kullanarak katılanın inanç, düşünce ve kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale etmek" suçunu işlediğinin sabit görüldüğü gerekçesiyle de 1 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Mahkeme hakimi, sanığı bir daha suç işlemeyeceği yönünde mahkemede olumlu kanaat oluşmadığı gerekçesiyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve hapis cezalarının ertelenmesine yer olmadığına hükmetti.

Sanığa verilen cezanın miktarı ve tutuklu kaldığı süreyi gözeten mahkeme hakimi, sanık Kızılateş'in tahliyesine karar verdi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ercan Kızılateş hakkında "inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" ve "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından 4 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.