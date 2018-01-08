Minibüsteki gizli bölmede 150 kilogram eroin bulundu

İstanbul'da yapılan 2 ayrı operasyonda piyasa değeri 25 milyon lira tutarında yarım ton uyuşturucu ele geçirildi. İhbar üzerine bir minibüse yaptığı operasyonda 350 kilo Skunk uyuşturucu ele geçiren narkotik timleri, bir başka operasyonda ise bir TIR'ın dorsesinde bulunan kontrplaklar arasına preslenmiş 150 kilo eroin buldu.

GRİ RENKLİ MİNİBÜSTE 350 KİLO SKUNK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerine, geçtiğimiz hafta yurt, dışından getirilen Skunk uyuşturucunun, "gri renkli bir minibüse yüklenerek, dağıtımın yapılacağı adrese götürüldüğü" yönünde gelen ihbar üzerine başlatılan çalışmalarda ihbar edilen minibüsü bulup takibe alan ekipler, aracın bir oto tamirhanesine girmesiyle harekete geçti. Tamirhaneye baskın düzenleyen ekipler, adreste bulunan iki şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Minibüste yapılan aramalarda 350 kilo, hibrit esrar olarak da binen Skunk ele geçiren ekiplerin soruşturma sonrasında uyuşturucunun sahibi olarak mahkemeye sevk ettiği S.G.(35) ile M.S.(34) isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine kondu.

KONTRAPLAKLAR ARASINDA POŞETLER İÇERİSİNDE

Narkotik ekiplerinin ikinci operasyonu ise Çatalca'da gerçekleşti. Bir ay önce yurt dışından uyuşturucu getireceğini belirlediği bir şebekeyi takibe alan ekipler, şebekenin yurtdışından getirdiği uyuşturucuyu Avrupa'ya sevk edeceğini tespit etti.Teknik ve fiziki takip çalışmalarda, şebekenin uyuşturucuyu Çatalca'da bir depodan TIR'a kontraplaklar arasında yüklediğini belirleyen ekipler operasyon kararı aldı.

MAYA VE FIRTINA BULDU

Geniş güvenlik önlemleri altında depoya giren ekipler, kontraplakları TIR'a yüklemeye çalışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. TIR'ın dorsesinde bulunan kontraplaklar üzerinde uyuşturucuya duyarlı dedektör köpekler "Maya" ve "Fırtına" ile arama yapan ekipler, kontraplakları köpeklerin tepki verdiği noktadan kırarak içerisindeki uyuşturucuya ulaştı.

138 KİLO EROİN

Uyuşturucunun kontrplaklar arasına poşetler içerisinde yerleştirildiğini gören narkotik polisi, şerit halinde kontrraplaklar arasına yerleştirilen poşetlerden 138 kilo uyuşturucuya ulaştı.

PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON LİRA

Her iki operasyonda ele geçirilen uyuşturucunun 25 milyon lira olduğu öğrenilirken, geçtiğimiz yıl toplamda 6 milyon uyuşturucu hap ve 9 ton uyuşturucu ele geçiren İstanbul Narkotik Polisi 2018 yılına da yaklaşık 500 kilo uyuşturucu ele geçirerek başlamış oldu.