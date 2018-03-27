Minig Hava Üssü TSK ve ÖSO'nun kontrolüne geçti
Yerel kaynaklardan gelen bilgilere göre terör örgütü PKK/PYD'nin işgalinde olan Minig Hava Üssü ele geçirildi.
Azez'in güneyinde yer alan Minig Hava Üssü, TSK ve ÖSO'nun sabah saatlerinde başlattığı operasyon sonrası terör örgütü PKK/PYD'nin işgalinden kurtarıldı.
ESED REJİMİNE KAÇTILAR
Tel Rıfat'ta kontrolün sağlanmasından sonra TSK ve ÖSO karşısında direniş gösteremeyen terör örgütü PKK/PYD'li teröristler Deir Jamal, Kafranya ve Sheikh Hilal köyleri üzerinden Esed rejiminin kontrolünde bulunan bölgelere kaçtı.
RUS ASKERLERİ TEL RIFAT'TAN AYRILDI
Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre Rus askerlerinin tamamının Tel Rifat’dan ayrıldığı da ortaya çıktı.
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