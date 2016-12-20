Minik Yusuf’un hayali gerçek oldu
Adana'da 6 ay önce lösemi teşhisi konulan 6 yaşındaki Yusuf Can Mermer’in polislik hayali gerçek oldu.
Elele Ailesi Gönüllü Kuruluşu’ndan Elif Bildik, Hilal Ekin ve Kazım Hiçyakmazer tedavi sırasında tanıştıkları küçük Yusuf›un yüzünü güldürebilmek için Emniyet Müdür Yardımcısı Bayram Kadir Tüylü’den destek istedi. Küçük Yusuf için harekete geçen yetkililer, özel polis üniforması ve çocuk polis kimliği ve kask hazırladı. Annesi Mukaddes Uzun ile birlikte makam aracıyla evinden alınan Yusuf’u makam şoförü polis, “Emir ve görüşlerinize hazırız sayın müdürüm” diyerek karşıladı. Ardından İl Emniyet Müdürü Osman Ak’ın koltuğuna oturan küçük çocuk, unutamayacağı bir gün yaşadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.