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Minik Yusuf’un hayali gerçek oldu

Adana'da 6 ay önce lösemi teşhisi konulan 6 yaşındaki Yusuf Can Mermer’in polislik hayali gerçek oldu.

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Elele Ailesi Gönüllü Kuruluşu’ndan Elif Bildik, Hilal Ekin ve Kazım Hiçyakmazer  tedavi sırasında tanıştıkları küçük Yusuf›un yüzünü güldürebilmek için Emniyet Müdür Yardımcısı Bayram Kadir Tüylü’den destek istedi. Küçük Yusuf için harekete geçen yetkililer,  özel polis üniforması ve çocuk polis kimliği ve kask hazırladı. Annesi Mukaddes Uzun ile birlikte makam aracıyla evinden alınan Yusuf’u makam şoförü polis, “Emir ve görüşlerinize hazırız sayın müdürüm” diyerek karşıladı. Ardından  İl Emniyet Müdürü Osman Ak’ın koltuğuna oturan küçük çocuk, unutamayacağı bir gün yaşadı.

 

 

 

         

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