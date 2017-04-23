Miraç Kandili’ni idrak ettik

Camilerin dolup taştığı gecede Miraç’ın önemi anlatıldı, Yatsı Namazı sonrası Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan gecede mevlitler okundu. Recep ayının ikinci kandeli olan Miraç gecesinde Türkiye’nin dört bir yanında 7’den 70’e herkes camilere koştu. Eyüp Sultan ve Sultanahmet Camii’ni dolduran İstanbullular, gecenin feyzine nail olabilmek için namaz kılıp okunan dualara eşlik etti. Miraç, Kuran-ı Kerim’de şöyle anlatılmaktadır:

MESCİD-İ HARAM’DAN AKSA’YA

Ayetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan alıp, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya seyahat ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir. Şüphesiz ki O herşeyi hakkıyla işiten, herşeyi hakkıyla görendir. (İsra 1) Diyanet İşleri Başkanı Prof. Mehmet Görmez de kandil mesajında ‘Mümin miraçsız, miraç Mescid-i Aksa’sız olmaz’ demişti.