Miraç Kandili’ni idrak ettik
Peygamberimizin (SAV) semaya yükselerek Allah ile buluştuğu Miraç Gecesi, İslam dünyasında sevinçle idrak edildi.
Camilerin dolup taştığı gecede Miraç’ın önemi anlatıldı, Yatsı Namazı sonrası Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan gecede mevlitler okundu. Recep ayının ikinci kandeli olan Miraç gecesinde Türkiye’nin dört bir yanında 7’den 70’e herkes camilere koştu. Eyüp Sultan ve Sultanahmet Camii’ni dolduran İstanbullular, gecenin feyzine nail olabilmek için namaz kılıp okunan dualara eşlik etti. Miraç, Kuran-ı Kerim’de şöyle anlatılmaktadır:
MESCİD-İ HARAM’DAN AKSA’YA
Ayetlerimizden bir kısmını ona göstermek için kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan alıp, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa’ya seyahat ettiren Allah, her türlü noksandan münezzehtir. Şüphesiz ki O herşeyi hakkıyla işiten, herşeyi hakkıyla görendir. (İsra 1) Diyanet İşleri Başkanı Prof. Mehmet Görmez de kandil mesajında ‘Mümin miraçsız, miraç Mescid-i Aksa’sız olmaz’ demişti.
Diyanet Suriye’de 66 cami onaracak
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyinde yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Çobanbey, Azez ve Cerablus’ta bulunan 66 cami Türkiye tarafından onarılacak. TDV Genel Müdürü Mustafa Tutkun, “Dünyanın dört bir tarafında yaptığımız camiler ümmet coğrafyasının sevinci haline geldi. Cerablus’ta Camii Kebir, Nur Cami ve Hasan Camisi’nin onarımını tamamlayarak ibadete açtık” dedi. Tutkun, doğu ve güneydoğuda terör örgütü PKK’nın hasar verdiği 127 caminin de onarıldığını söyledi.
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