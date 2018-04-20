Mısır'da 'tarihi' Filistin haritası ele geçirildi

Kahire Uluslararası Havalimanı'ndaki kaynakların yaptığı ve Mısır haber ajansı MENA'da yer alan açıklamada, Mısır makamlarının, yurt dışına kaçırılmak istenen söz konusu nadir eseri ele geçirdiği ifade edildi.

Haritanın kaçırılmak istendiği yerle ilgili bilgi verilmeyen açıklamada, Mısır makamlarının bu haritayı Kitap ve Belgeler Müdürlüğüne teslim edeceği duyuruldu.

Açıklamada, üzerinde Almanca 1800 yılı kaydı düşülen eserin 37x43 santimetre ebadında olduğu ifade edildi.